NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Perla Vatiero, che sul suo canale Instagram ha affermato di essere “distrutta” dopo aver finito di fare le unghie.

È trascorso più di un mese da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello e ormai l’ex gieffina è tornata alla sua vita di sempre. L’ex protagonista di Temptation Island ha riabbracciato la sua famiglia e i suoi cari e ha anche ritrovato Mirko Brunetti, con il quale ha ripreso a frequentarsi. Dopo mesi di ripensamenti e dubbi infatti i due hanno deciso di darsi un’altra chance e dopo essersi dichiarati amore eterno hanno dato nuovamente dato il via alla loro storia.

Attualmente pare che tutto stia procedendo a meraviglia tra Perla e Mirko, al punto che si parla anche di possibili nozze. Ciò nonostante la coppia al momento ci sta andando con i piedi di piombo ma di certo a oggi i due sono complici e innamorati. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però in queste ore qualcosa ha riportato la vincitrice del Grande Fratello al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Perla Vatiero ha scritto un messaggio ai suoi fan più fedeli sul suo canale Instagram. L’ex gieffina ha così affermato di essere “distrutta” dopo aver finito di farsi le unghie. Ben presto però lo screen ha iniziato a fare il giro del web. Numerosi utenti hanno così iniziato a commentare con ironia le parole di Perla, che si è beccata anche qualche critica da alcuni leoni da tastiera.

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Mirko Brunetti ha fatto una bellissima dedica d’amore alla Vatiero, affermando: “Perla per me è tutto. È sempre stato così a prescindere da come si è evoluta la situazione. Purtroppo gli incidenti di percorso ci sono ma sono felice che ci siamo ritrovati, alla fine è perché non ci siamo mai persi. È sempre stata la donna della mia vita. Dal primo secondo che l’ho vista mi è sempre rimasta dentro, mi scorre nelle vene”.