Perla Vatiero riceve dei costosissimi regali dai Perletti! Per lei anche due scatole di Hermes (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Grande Fratello

Perla Vatiero ha registrato un video in cui si mostra mentre apre una scatola di regali, alcuni dei quali moto costosi, che le sono stati inviati dai fan.

I costosi regali per Perla Vatiero

In queste ultime ore Perla Vatiero è apparsa sui social per condividere con i suoi follower un momento molto speciale. Insieme a chi la segue ha infatti aperto uno scatolone pieno di regali che le sono stati inviati dai fan. All’interno troviamo per esempio una smartbox, ma anche una simpatica tazza per la colazione con la lettera ‘P’ incisa sopra. Questa la sua reazione:

“Sto aprendo con voi la scatola che mi è arrivata un po’ di giorni fa. Voi siete matti non so quante cose avete regalato a me e a Mirko. Veramente… Questa è argilla, wow! Questo lo faremo. Bellissima, stupenda! Da notare il piccione sulla tazza. Poi una smartbox… Sono troppo curiosa di aprire le scatole, sembro una bambina.

“Sono super felice ogni volta che apro i vostri pacchi. Grazie alle vostre lettere e alle vostre parole mi rendo conto quanto amore e affetto ci dare. Siete sempre presenti, per me dirvi un semplice grazie è davvero poco”.

Le scatone di Hermes regalate a Perla Vatiero

All’interno del pacco, tuttavia, notiamo anche dei regali abbastanza costosi. I fan più attenti hanno notato due scatole arancioni di Hermes, ma anche dei cappelli con la visiera di Jacquemus. Si tratta di due marchi di lusso e nel secondo caso, tramite una rapida ricerca sul sito, scopriamo che l’accessorio costa circa 110 euro. Ma esistono anche dei modelli che superano i 300 euro.

I costosi cappelli

Cifre davvero da capogiro che hanno diviso molto il web. Da una parte ci sono i fan che vogliono dimostrare l’affetto con questi doni, mentre un’altra fetta di utenti ritiene che sia solo uno spreco di soldi. Voi da che parte state?