Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

Grande Fratello

A distanza di alcune settimane dalla fine del Grande Fratello Stefano Miele ha rivelato in che rapporti è oggi con l’amico Sergio D’Ottavi.

Stefano Miele sul rapporto con Sergio D’Ottavi

Il Grande Fratello è finito ormai da diverse settimane e tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita quotidiana. Tra questi possiamo citare Stefano Miele, il quale ha potuto riabbracciare il fidanzato e i suoi famigliari. Oppure di Sergio D’Ottavi, che è arrivato in finale e oggi può viversi la storia insieme a Greta Rossetti.

Nelle ultime ore Stefano ha fatto una diretta su Instagram all’interno della quale ha parlato del suo rapporto con Beatrice Luzzi e lo stesso Sergio. Per quanto riguarda l’attrice ha affermato di non vedere l’ora di andare a ballare con lei nei locali: “Non vedo l’ora, voglio ballare due o tre ore con lei senza fermarmi“.

Sembra invece essere successo qualcosa con Sergio D’Ottavi, infatti l’amico parrebbe essere sparito nel nulla: “Non lo so, è sparito. Lì con… Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso“. Dentro la casa del Grande Fratello Stefano Miele, l’ex gieffino e l’attrice avevano stretto un rapporto molto bello, ma deve essere accaduto un evento particolare che li ha portati ad allontanarsi.

Per saperne di più dovremo attendere maggiori dettagli da parte dei diretti interessati e vedere se Sergio deciderà di dare la sua versione dei fatti. Voi che cosa ne pensate di tutta questa faccenda? Lasciateci un commento e noi vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Nel mentre continuiamo con piacere a seguire tutti i movimenti social degli ex protagonisti dell’appena terminata edizione del Grande Fratello. Ancora stanno facendo parlare di loro, come per esempio nel caso della recente reunion tra Rosy Chin e altri ex gieffini a Milano.