I Perletti ai ferri corti? Perla e Mirko avvistati a discutere alla festa di compleanno di Letizia (VIDEO)

Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

Durante la festa di compleanno di Letizia Petris pare che Mirko Brunetti e Perla Vatiero abbiano litigato. Tutto quello che sappiamo in merito e le ipotesi dei fan.

Il presunto litigio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mentre Mirko Brunetti ha debuttato come attore in un cortometraggio e Perla Vatiero porta avanti la sua carriera da influencer, in queste ore stanno uscendo delle indiscrezioni proprio riguardanti la coppia tanto amata. Dopo la crisi per la quale hanno ricorso a Temptation Island hanno finalmente trovato la pace al Grande Fratello a seguito di una serie di confronti.

Oggi sono una coppia affiatata anche se sembrerebbe che nelle scorse ore abbiano litigato in maniera accesa durante la festa di compleanno di Letizia Petris. L’ex gieffina ha infatti tenuto un party sul mare con alcuni ex inquilini della casa, tra i quali abbiamo visto anche Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Sul web, però, è cominciato a girare un video all’interno del quale parrebbe che Perla Vatiero e Mirko Brunetti stiano litigando. Qui sotto possiamo vedere la clip nella quale l’ex gieffina è chinata per parlare con qualcuno e sembra una discussione abbastanza concitata o per lo meno queste sono le impressioni. Tuttavia non possiamo sapere che cosa stia succedendo e i fan della coppia ha alcune ipotesi.

Tra gli utenti c’è chi afferma che il video sia stato creato ad hoc da qualche hater di Mirko e Perla per diffondere fake news. Altri ancora credono che stessero parlando amabilmente, affermando che in altri spezzoni si vedrebbe la Vatiero sedersi subito dopo sulle gambe del fidanzato.

Insomma, ciò che è successo non è molto chiaro e solamente i diretti interessati potranno rivelare la verità su ciò che è accaduto. Noi rimaniamo come sempre a disposizione di eventuali interventi per segnalare inesattezze o per apportare delle correzioni.