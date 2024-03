Josh Rossetti sbotta in diretta contro Gabriele Parpiglia: “Ti vengo a prendere, ti cavo gli occhi”

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante la diretta di Turchesando in cui era ospite, Josh Rossetti ha sbottato contro il giornalista Gabriele Parpiglia: “Ti vengo a prendere, ti cavo gli occhi, non fare il fenomeno”, ha detto il fratello di Greta.

Josh Rossetti sbotta contro Gabriele Parpiglia

Si torna a parlare di Josh Rossetti, fratello di Greta, protagonista di un’accesa sfuriata nel post puntata della finale del Grande Fratello contro Massimiliano Varrese. Se quest’ultimo ancora non è intervenuto con alcun tipo di dichiarazione e ha preferito mantenere il silenzio, Josh invece si è pubblicamente scusato sia sui social che nella trasmissione radiofonica, Turchesando.

E mentre la mamma del ragazzo e la mamma di Monia La Ferrera hanno preso le parti di Josh Rossetti dopo l’accaduto, ieri si è verificato un altro episodio proprio nel programma sopra menzionata. Nello spazio condotto da Turchese Baracchi con la presenza di Gabriele Parpiglia, c’è stato un nuovo sfogo, piuttosto forte, del ragazzo nei confronti del giornalista.

Nel primo video, come mostrato sotto, Josh Rossetti ha provato a spiegare la sua posizione. Stando al suo punto di vista lui non ha spinto la sua fidanzata Monia La Ferrera, ma avrebbe preferito piuttosto allontanarla perché aveva timore che potesse ritrovarsi in mezzo a uno scontro. Lui peraltro ha ricordato che in quel momento era circondato da cinque buttafuori. Gabriele Parpiglia si è permesso di dire: : “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc***ato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“.

Sempre secondo la versione di Josh Rossetti, Massimiliano Varrese avrebbe potuto parlargli subito, anziché aspettare l’uscita con la presenza di fan e paparazzi lì presenti: “Lui è un attore e quello può fare”. Al contempo il ragazzo non ha rivolto direttamente le scuse all’ex gieffino, ma per la violenza mostrata. E secondo lui l’errore è che il tutto sia stato ripreso con il cellulare.

Poco dopo però Josh Rossetti se l’è presa con Gabriele Parpiglia, utilizzando parole molto dure. Oltre a giudicare la nomea del giornalista, ha aggiunto: “(…) Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c***o credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…”.

Queste parole sono state interrotte da Gabriele Parpiglia che l’ha invitato a non esagerare: “Io poi sono da querela facile, non sono Varrese eh“. Frase che avrebbe arrecato ancor più fastidio in Josh Rossetti che, senza riserve, ha sferrato un nuovo attacco, come potete ben sentire nel video sottostante:

“Fammi una querela, io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Querelami uomo di m**da! (…) Gabriele, io non faccio televisione, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Io se devo cavare gli occhi, cavo gli occhi e non me ne frega un cavolo. (….) Non ti preoccupare che Milano è piccola”, ha continuato Josh Rossetti alterato.

Dalla sua Gabriele Parpiglia ha risposto dicendo di non sentirsi preoccupato dalle sue minacce, mantenendo la calma. Tale appunto sembra aver infastidito ancora di più Josh Rossetti, che ha invitato il giornalista di smetterla di “fare il fenomeno”.

Poi Josh Rossetti ha suggerito a Turchese Baracchi (che nel mentre tentava di placare la situazione) di continuare l’intervista solo a patto che il suo collega non fosse presente: “(…) Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di p*****”.

Gabriele Parpiglia, intanto, pare abbia deciso di tutelarsi dopo l’accaduto.