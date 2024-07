In queste ore Petit ha rilasciato il remix della sua celebre hit Mammamì, in collaborazione con SLF e Fred De Palma

Dopo la fortunata partecipazione ad Amici 23 e dopo aver dato il via alla sua carriera, in queste ore Petit ha rilasciato il remix della sua hit Mammamì, in collaborazione con SLF e Fred De Palma.

Sorpresa per i fan di Petit

Uno dei protagonisti assoluti di Amici 23 è stato senza dubbio Petit. Fin dal primo momento il giovane artista ha saputo conquistare il pubblico con la sua personalità e con la sua musica e per mesi è stato visto come uno dei potenziali vincitori del talent show di Maria De Filippi. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma, il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, rilasciando il suo primo EP e dando il via al suo primo tour instore, durante il quale ha incontrato i fan che l’hanno sempre supportato. Ma non solo.

L’ex allievo di Rudy Zerbi ha anche annunciato le date dei suoi concerti, che si terranno in autunno nei principali club italiani. I biglietti per questi show sono già disponibili per l’acquisto e stanno andando ovviamente a ruba. In queste ore, come se non bastasse, è arrivata un’altra grande sorpresa per tutti i fan dell’ex protagonista di Amici 23.

Con un post sui social infatti Petit ha annunciato l’arrivo del remix della sua ormai celebre hit Mammamì. Il brano, che abbiamo ascoltato per la prima volta proprio all’interno del programma, in questi mesi ha scalato le classifiche e sta continuando a far ballare e cantare il pubblico. Il remix, appena rilasciato su tutte le piattaforme digitali, è in collaborazione con SLF e Fred De Palma e senza dubbio si tratta di un grande regalo per tutti i fan.

In queste settimane nel mentre il giovane artista continua a presentare la sua musica in giro per l’Italia, tra kermesse e festival e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.