In conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato del momento di Striscia La Notizia e riguardo al futuro ha ammesso: “Chi lo sa, potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto”, anche se ora conta sul programma di Antonio Ricci.

Pier Silvio Berlusconi sul futuro di Striscia

Come avviene ogni anno, Pier Silvio Berlusconi ha convocato la stampa a Cologno Monzese presso lo Studio 10 (dove viene registrato anche Verissimo), per salutare tutti prima delle festività natalizie. L’amministratore delegato di Mediaset ha parlato di Striscia La Notizia e non ha nascosto che il TG satirico starebbe vivendo un periodo “faticoso”, sostenendo che questo sia “innegabile”.

Stando a quanto ripreso da Il Fatto Quotidiano, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che con 37 anni di storia alle spalle per un programma come Striscia la Notizia, “è normale” e “succede”. Nel suo lungo discorso l’AD ha fatto presente:

“È innegabile però che sia molto faticoso partire con dei prodotti di valore così importante rispetto alla concorrenza di Rai 1. Io parlo con Antonio, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere in qualche modo, con il cambio di conduzione già successo le ultime due sere”.

Pier Silvio Berlusconi ha fatto riferimento al ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla guida di Striscia La Notizia. Ciò avrebbe avuto un impatto positivo nel pubblico, affezionato ai due padroni di casa.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

Sempre l’AD di Mediaset ha fatto presente di volere continuare a lavorare con Antonio Ricci su Striscia La Notizia. Pensando a quel che sarà però Pier Silvio Berlusconi ha detto:

“In futuro, chi lo sa. Potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access”.

Sembra non voler escludere questa opzione Pier Silvio. Anche se oggi conta però sul lavoro di Antonio Ricci e la capacità di rialzare i risultati di Striscia La Notizia.

In attesa di quel che sarà, comunque, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato alcuni dei dati positivi in questa prima parte di stagione. Ha affermato di guardare al futuro con positività in vista del 2025.