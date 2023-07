NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Parla Pier Silvio Berlusconi

Ieri sera si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, ha così presentato tutte le novità e i ritorni della prossima stagione televisiva, e di certo nei mesi a venire ne vedremo di belle. Nel corso della serata è stato affrontato anche il capitolo Barbara d’Urso, che come sappiamo ha ufficialmente lasciato Pomeriggio 5. A prendere il suo posto sarà nientemeno che Myrta Merlino, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse. Pier Silvio intanto ha anche spiegato cosa è accaduto con Barbara, e perché la conduttrice lascia Pomeriggio 5. Queste le dichiarazioni di Berlusconi in merito:

“Ringrazio Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto con noi in questi anni, per la professionalità e per l’impegno. Lei è venuta a chiederci, prima della fine del contratto, un rinnovo e una garanzia su un prime time da fare all’anno. Noi oggi queste garanzie, se non c’è un prodotto che è stato individuato, non le diamo più. Da quel momento ci siamo resi conto che magari per Barbara Pomeriggio 5 era una gabbia anche un po’ stretta”.

Ma non è finita qui. Pier Silvio Berlusconi ha anche rivelato quale sarà il futuro di Barbara d’Urso in Mediaset, e in merito ha affermato:

“Barbara avrà con noi un contratto fino a dicembre. Se c’è un progetto che piacerà a lei e piacerà a noi non vedo perché non si possa andare avanti a lavorare insieme. Io auguro a Barbara tutte le fortune. Ma penso che una discontinuità dopo tanti anni faccia bene anche a una grande professionista quale è Barbara d’Urso”.