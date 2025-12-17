Il celebre attore italiano tra cinema e sport al San Siro Olympic Stadium: cosa sappiamo della sua passione per lo sport

Favino protagonista al San Siro Olympic Stadium

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 promette scintille: tra gli ospiti d’onore, l’attore e produttore Pierfrancesco Favino. Dopo l’annuncio della partecipazione di Mariah Carey come prima artista internazionale, gli organizzatori hanno accolto Favino come una delle figure più rappresentative del cinema italiano e internazionale, pronto a portare il suo carisma sul palco del San Siro Olympic Stadium.

Dal cinema allo sport: un legame profondo

Non tutti sanno che Favino non è solo un maestro della recitazione, ma anche un grande appassionato di sport. Da sempre tifoso della Roma, l’attore ha spesso intrecciato il suo talento cinematografico con storie sportive memorabili.

Nel film L’intramontabile ha interpretato Gino Bartali, leggendario ciclista vincitore di due Tour de France e tre Giri d’Italia, mentre in Rush ha dato vita a Clay Regazzoni, pilota svizzero e campione di Formula Uno con la Ferrari.

La passione per il tennis e Jannik Sinner

Più recentemente, Favino ha vestito i panni dell’allenatore di tennis Raul Gatti in Il Maestro, confermando il suo amore per lo sport anche fuori dal grande schermo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attore ha raccontato:

“Da ragazzo l’ho praticato tanto, ma non tantissimo perché all’epoca era uno sport un po’ più per ricchi. Non avevo la possibilità di farlo con continuità, però mi piaceva moltissimo ed ero anche abbastanza dotato”.

Il legame con lo sport moderno non si ferma qui: Favino è un fan di Jannik Sinner, dimostrando che tra cinema e sport c’è un filo rosso che attraversa tutta la sua vita.

