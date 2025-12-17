Un’emozionante serata per celebrare i 70 anni e 50 anni di carriera di Claudio Malfi, simbolo della musica e del teatro italiano, con l’atmosfera unica degli anni ‘80 a Napoli.

La festa di Claudio Malfi

Che gran festa per Claudio Malfi!

In un’atmosfera vintage che ha riportato in vita la Napoli degli anni ’80, eleganti signori in giacca e cravatta che si aggiravano nella Galleria Umberto I luogo di aggregazione a quei tempi di artisti ed impresari e in questa atmosfera chic e un po’ retrò si è tenuto il party al White Pearl.

Si tratta del locale di Francesca ed Anna Piscitelli, Gino Rullo e Luca Caccavale (che li ha guidati dall’alto con la sua luce ) per i 70 anni di vita e cinquanta di carriera di Claudio Malfi, noto impresario che ha portato alla ribalta numerosi artisti nella scena musicale e teatrale nazionale.

Artisti che sono partiti da Napoli per poi spiccare il volo artisticamente parlando : come Gigi D’Alessio, Maria Nazionale, I Ditelo Voi , Alessandro Siani, Simone Schettino, fino ad arrivare al cabbarettista Peppe Iodice e mister Abbracciame Andrea Sannino.

Per celebrare questo anniversario in 500 si sono dati appuntamento per un grande evento organizzato in gran stile dal figlio del festeggiato, Claudio Malfi junior e dalla manager ( sua mamma) Anna Cammarota, impresario di Franco Ricciardi. Sul palco per Claudio sono saliti in una serata conviviale e di allegria tantissimi amici cantanti e artisti che si sono prestati divertendosi a regalare emozioni a colui che ha mantenuto alto il nome di Napoli con i suoi artisti di fama nazionale e non solo.

Molto toccante il messaggio scritto sui social dalla fautrice della festa Anna Cammarota: “Le strade possono dividersi, ma il rispetto resta. Perché nonostante tutto, la stima per l’uomo che sei , e per il padre che sei non verra’ mai meno. Cio’ che ci unisce per sempre è l’amore per nostro figlio Claudio JR“.

Di Barbara Carere.

