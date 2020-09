1 Nuovo bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci per la prova di stasera al Grande Fratello Vip. Ma la conseguenza è un piccolo incidente hot.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 oltre alle tante liti e ai momenti di divertimento, c’è anche tempo per la nascita di flirt che potrebbero sbocciare in belle storie d’amore. E proprio da questo punto di vista ci sono due protagonisti del reality che hanno attirato l’attenzione degli spettatori: Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci.

Lui non ha mai nascosto di essere interessato alla showgirl, già prima di entrare nella casa. Ed infatti è nata subito una simpatia tra loro che li ha portati sempre più ad avvicinarsi. Tanto che, per una gioco indetto proprio dal Grande Fratello, tra loro c’è già stato un bacio subacqueo. Mentre la scorsa settimana si sono esibiti in un sensuale ballo imitando il famoso film Dirty Dancing.

Ed oggi c’è stato un nuovo bacio tra i due e dietro tutto c’è di nuovo lo zampino del Grande Fratello. Infatti i concorrenti devono partecipare ad un’altra sfida per poter aver il budget completo della settimana. Questa volta Pierpaolo e Elisabetta si devono esibire in un nuovo ballo con tanto di bacio, ovviamente a stampo. Oggi, durante le prove, la vicinanza e il successivo bacio hanno portato ad un piccolo incidente hot per Pierpaolo, che si è trovato costretto a nascondersi dalle telecamere e ad andare a “calmarsi” lontano da occhi indiscreti. Si vede tutto benissimo da un video che gira già sul web:

Ma se lui reagisce così a un bacio a stampo come potrebbe reagire dopo un limone? Inizio a temere per l'incolumità di Pretelli#gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/FNr6UouCON — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 28, 2020

Un ballo molto vicino e un bacio a stampo hanno “messo un po’ in imbarazzo” il caro Pierpaolo Pretelli, ma Elisabetta Gregoraci ha fatto finta di niente. Se le premesse sono queste, chissà cosa potrà accadere in futuro?

Ma c’è davvero speranza per questa coppia? Alcune frasi di lei preoccupano i fan…