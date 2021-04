1 Pierpaolo Pretelli parla della Gregoraci

L’esperienza al Grande Fratello Vip a Pierpaolo Pretelli ha regalato non solo il secondo posto tra i classificati, ma soprattutto l’amore. Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, il modello si è perdutamente innamorato di Giulia Salemi. Con l’influencer, che ha festeggiato ieri 28 anni, convive ancora oggi tra Roma e Milano, in attesa di trovare una soluzione definitiva.

Ancor prima di questo, però, Pierpaolo Pretelli ha ammesso di essersi invaghito di Elisabetta Gregoraci, capendo ben presto però che tra loro non poteva nascere nulla. Così l’ex velino di Striscia la Notizia si è poi concentrato su Giulia Salemi, ha voluto conoscerla meglio e ha confessato poi di nutrire un grande interesse nei suoi confronti. Il tutto ha scatenato i fan dei Gregorelli (Pierpaolo ed Elisabetta) che hanno insinuato come tutta la storia con Giulia sia stata architettata per business.

In un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez per Novella 2000, Pierpaolo Pretelli ha spiegato che in realtà le cose stanno diversamente: «Sciocchezze inventate. Sui social ci sono due schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente, i #gregorelli e i #prelemi.

Quelli che sognavano il mio fidanzamento con la Gregoraci e quelli che vogliono vedermi felice con Giulia. Cose così accadono quando si entra in una trasmissione popolare come il Gf Vip».

Ha precisato Pierpaolo Pretelli, ma non è tutto…