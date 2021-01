1 La foto che ritrae Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte in passato e i commenti, sotto un altro post, tra Giulia e Ariadna

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip quella che sembra la nuova love story tra la Salemi e l’ex partecipante di Temptation Island continua indisturbata, fuori ha cominciato a farsi strada sui social una foto risalente a qualche anno fa. Stiamo parlando di un’immagine che ritrae insieme Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte, l’ex che Giulia ha conosciuto proprio nella sua precedente edizione del reality.

Qui sotto, quindi, potete vedere lo scatto che li raffigura insieme all’interno di un locale, ovvero il Kuro Club. A giudicare dalla vicinanza tra i due si potrebbe dire che c’era della confidenza allora. Quello che però ha incuriosito i fan sono i commenti che hanno lasciato due persone e, soprattutto, il significato delle parole scritte sotto un altro post.

Oltre la foto in cui vediamo Francesco Monte e Pierpaolo Pretelli, infatti, si possono scorgere i commenti di Giulia Salemi e di Ariadna Romero sotto un’altra immagine. La prima, come detto in precedenza, ha avuto una relazione con Monte dal 2018 al 2019, mentre oggi sembra molto presa dal Pretelli. La seconda, invece, ha avuto una storia e un figlio con quest’ultimo. Quello che colpisce, ad ogni modo, è il commento di Ariadna riferito a Giulia. Di conseguenza capiamo che le due, per quanto ne sappiamo, una volta erano amiche.

I commenti della Salemi e della Romero sotto la foto di Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte

L’immagine che vediamo qui sopra sembrerebbe essere stata postata, come riporta anche il sito Donna10, sul profilo di Ariadna nel 2019. Nell’immagine si vedono lei, l’ex compagno e il figlio Leonardo insieme a un evento. Questa amicizia sarà ancora salda come era a quei tempi? Nel frattempo in Casa, Pierpaolo Pretelli e l’ex di Francesco Monte stanno continuando a conoscersi.