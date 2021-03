1 Le parole di Pierpaolo Pretelli

Sono ormai passate diverse settimane da quando Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, e ancora oggi tutto sembrerebbe funzionare a meraviglia tra i due. L’ex Velino e l’influencer infatti si mostrano sui social felici, complici e più innamorati che mai, e nonostante le numerose critiche ricevute, la coppia si sta godendo a pieno questo momento felice. Solo ieri così Pierpaolo è stato ospite a Live Non è la d’Urso e nel corso della chiacchierata con Barbara d’Urso ha raccontato come prosegue la sua storia.

Tuttavia quando la conduttrice la chiesto a Pierpaolo Pretelli se avesse già presentato Giulia Salemi alla sua famiglia, l’ex gieffino ha ammesso di non aver ancora avuto modo di fare le presentazioni ufficiali, per via delle dure norme di sicurezza attualmente in vigore. Partendo dal dire la sua su Fariba Tehrani, madre di Giulia, attualmente a L’Isola dei Famosi, Pretelli, come riporta Biccy, ha affermato:

“Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici, una è all’Isola e l’altra qui. Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma penso che lo farò molto presto. Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Stiamo vedendo come fare per organizzare questo incontro. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno questo consiglio di far conoscere la famiglia almeno al telefono”.

Pare dunque che Giulia Salemi non abbia ancora avuto modo di conoscere la famiglia di Pierpaolo Pretelli, ma senza dubbio a breve l’ex Velino porterà la sua fidanzata a casa sua. Qualche giorno fa nel mentre proprio l’ex gieffino ha parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island con Giulia. Rivediamo le sue parole.