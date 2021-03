1 La preoccupazione di Pierpaolo Pretelli

Solo qualche giorno fa, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un’inaspettata notizia. Suo fratello Giulio infatti ha annunciato all’ex Velino che sta per diventare padre per la prima volta, nonostante la relazione con la sua fidanzata sia fresca di soli 5 mesi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Questa è una cosa importante ed è capitata anche a te. Volevo solo farti una domanda: ricordi quella grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà. Diventerai zio. E sono sicuro che tu oltre ad essere un fratello e la persona più importante della mia vita, ma anche un padre fantastico, sarai anche uno zio meraviglioso”.

Nonostante la gioia e l’entusiasmo iniziale però, nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli si è fermato a riflettere sull’accaduto, e confidandosi con Andrea Zelletta ha ammesso di essere preoccupato per suo fratello Giulio. Queste le sue parole, riportate da Biccy:

“Sono un po’ pensieroso. Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. Quando aspettavamo Leo io ero più grande, anche Ariadna lo era. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”.

Senza dubbio quando stasera Pierpaolo Pretelli lascerà la casa del Grande Fratello Vip 5 avrà modo di confrontarsi con Giulio e certamente l’ex Velino farà il massimo per aiutare suo fratello in questo bellissimo momento della sua vita.