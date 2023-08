NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

La reazione di Pierpaolo Pretelli alle offese

C’è chi purtroppo non si rende conto che certi limiti non vanno proprio superati! Pierpaolo Pretelli, suo malgrado, secondo una segnalazione si sarebbe trovato davanti a un fatto davvero molto spiacevole. Dalla segnalazione arrivata a Deianira Marzano leggiamo infatti che l’ex concorrente del GF Vip 5 si trovava a Maratea per due serate.

A quanto pare presenti alcune persone che non avrebbero tenuto a freno (e a bada) la lingua, tanto da lasciarsi andare a esternazioni davvero gravi e dure contro Giulia Salemi. Sempre la fonte anonima fa sapere che Pierpaolo Pretelli si è trovato costretto ad assistere a questo indecoroso spettacolo e sentire quanto detto da queste persone. Sempre l’utente ha mostrato anche l’immagine di un Pierpaolo visibilmente infastidito e arrabbiato per quanto sentito.

Non sappiamo l’origine di queste accuse da cosa sia nato, ma in ogni caso ciò non giustifica il gesto. Pierpaolo Pretelli al momento non ha confermato o smentito il fatto e non ha commentato quanto si sarebbe verificato e che tanto sta facendo discutere. Anche Giulia Salemi ora come ora non è intervenuta, ma non sappiamo se deciderà di dire o meno qualcosa.

Davvero una brutta pagina in quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa e divertimento e che, invece, si è trasformata in un’ondata di odio gratuito. Con queste offese Pierpaolo Pretelli si sarebbe incupito e dunque anche per lui non sarà stato semplice affrontare l’evento.

Intanto aggiungiamo che la storia d’amore per i Prelemi procede a gonfie vele (e presto li vedremo lavorare insieme anche a nuovi progetti). Dopo un periodo di crisi, ormai superato, la coppia sembra davvero inseparabile tra viaggi e momenti divertenti che condividono sui social. La loro relazione ha ormai conquistato tutti, in barba ai tanti detrattori che anziché supportarli si lasciano andare a esternazioni indicibili.