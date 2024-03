Pierpaolo Pretelli si spoglia come John Cena e ricrea lo sketch degli Oscar 2024 (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha voluto ricreare quello che è già diventato l’iconico sketch proposto da John Cena agli Oscar 2024. Sui social si è mostrato completamente nudo con un cartello davanti alle parti intime.

Pierpaolo Pretelli come John cena agli Oscar

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli ha pubblicato, e poi a quanto pare cancellato, un divertente video in cui crea una parodia di ciò che è accaduto agli Oscar 2024. John Cena si è presentato sul palco completamente nudo per presentare la categoria “Migliori Costumi”.

Durante lo sketch ha indossato solo delle Birkenstock e una busta, con all’interno il nome del vincitore, per coprire le parti intime. Il tutto lo ha fatto per omaggiare un episodio avvenuto nel corso della cerimonia nel 1974, ovvero quando un uomo nudo corse dietro al conduttore David Niven mentre presentava Elizabeth Taylor.

L’attore, come si è scoperto in seguito, non era realmente senza vestiti ma indossava degli indumenti color carne. Tuttavia sul palco, proseguendo con lo sketch, ha affermato imbarazzato: “Ho cambiato idea. Non voglio più farlo. È solo che non mi sembra giusto. È un evento elegante, sai, dovresti vergognarti per aver suggerito un’idea così di cattivo gusto“. A distanza di qualche ora Pierpaolo Pretelli ha voluto ricreare a modo suo questo simpatico siparietto.

Nel video qui sotto lo vediamo uscire da una stanza totalmente nudo con un Oscar in mano e un cartello con la scritta “mi passi l’asciugamano?“. La faccia è imbarazzata e preoccupata esattamente come quella di John Cena e non appena gli viene tirato addosso ciò che aveva richiesto torna in bagno.

I fan sono abituati a questi contenuti divertenti e ironici, non è la prima volta che Pierpaolo e Giulia Salemi si cimentano in questi sketch. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la loro prossima idea dei due innamorati.