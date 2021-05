1 Il confronto tra Pierpaolo Pretelli e Zorzi

Sabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici 20 che ha visto i Sangiulia contendersi il gradino più alto del podio. Ad avere la meglio è stata Giulia Stabile, ma il suo fidanzato Sangiovanni si ritiene comunque soddisfatto. La coppia ha fatto sognare numerosi fan e durante l’ultimo atto del talent Pierpaolo Pretelli ha seguito la puntata insieme alla sua fidanzata (QUI un momento carino che li ritrae insieme). Su Twitter l’ex gieffino ha rilasciato qualche commento, così come l’ex coinquilino Tommaso Zorzi.

Sul social Pierpaolo Pretelli ha confidato che gli sarebbe tanto piaciuto arrivare in finale al GF Vip insieme alla sua dolce metà Giulia Salemi, esattamente come accaduto per i Sangiulia. Così non è stato, poiché Giulia è stata eliminata a poco dalla finale e soprattutto Pretelli si è sfidato con Tommaso Zorzi, che poi ha avuto la meglio. Questo il pensiero del modello: “Che bello vedere una coppia di fidanzati in finale… sarebbe piaciuto anche a me”, ha scritto il romantico Pretelli su Twitter parlando dei Sangiulia. Pierpaolo ha accompagnato la frase con un cuore, taggando la fidanzata Giulia Salemi.

Il seguente tweet ha portato inaspettatamente ad un botta e risposta molto divertente. È arrivata, infatti, la replica di Tommaso Zorzi, che non ha potuto fare a meno di dire la sua: “Perdoname madre por mi vida loca”, ha detto ironicamente il rampollo milanese.

Pierpaolo Pretelli nel leggere il commento di Tommaso Zorzi ha voluto ribattere a sua volta: “Te perdono. AkaZorzi avremmo combattuto comunque per il secondo posto, lo sappiamo”.

Commenti Twitter – Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi

La conversazione tra Pierpaolo e Tommaso ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno seguito con grande curiosità questo scambio di battute, specie dopo quanto raccontato da Zorzi a Il Punto Z.

Infatti proprio qualche giorno fa, durante l’intervista di Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, si è parlato anche di Pierpaolo Pretelli. L’influencer a proposito di questo argomento ha fatto una rivelazione…