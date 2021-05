I Prelemi, pazzi di Aka7even, cantano ‘Mi manchi’ su Instagram (VIDEO)

1 Aka7even fa impazzire i Prelemi

Milioni di telespettatori ieri hanno seguito con grande curiosità la finale di Amici 20 e tra questi ci sono anche i Prelemi. L’atto finale del talent show con protagonisti Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Deddy e Alessandro, ha tenuto incollati alla TV in tantissimi, curiosi di scoprire il responso finale.

Come dicevamo anche i Prelemi, grandi fan di Maria De Filippi e della stessa trasmissione, hanno guardato la puntata. A quanto pare anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno i loro preferiti. Entrambi hanno espresso grande gioia per lo scontro finale tra Giulia Stabile (poi vincitrice) e Sangiovanni, ma hanno un altro allievo tra i loro favoriti, ovvero Aka7even, che da quanto abbiamo scoperto alcune settimane fa è fan della coppia. A dimostrarlo alcuni like del cantante a dei post dedicati ai Prelemi. Probabilmente il cantante mai avrebbe immaginato che i ruoli si sarebbero invertiti, eppure è accaduto.

Ieri sera durante la finale di Amici, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno realizzato una serie di Instagram Stories, dove hanno fatto sapere ai propri follower di seguire la finale come da tradizione. Ma non è finita, perché l’influencer italo-persiana oltre a confessare di essere felice per la vittoria della ballerina, ha anche voluto fare un duetto con il suo fidanzato. I Prelemi si sono così cimentati nel cantare ‘Mi manchi’, brano scritto nella scuola da Aka7even.

Ed ecco Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in questo breve video (CLICCA QUI PER GUARDARLO) intonare un pezzetto di canzone dell’allievo della scuola di Amici 20…

Che ve ne pare di questa performance di Giulia e Pierpaolo? Aka7even sicuramente apprezzerà e sarà ben felice di scoprire che i Prelemi amano questo suo brano. Pezzo che oltretutto gli sta regalando grandi soddisfazioni come il Disco di Platino, dopo la conquista della certificazione Oro.

E a proposito di ‘Mi manchi’, ieri Aka7even a Verissimo ha raccontato com’è nata questa canzone. Ricordiamo le sue parole…