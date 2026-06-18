Un incontro a Taormina, alcuni scatti complici e un’intesa che ha subito attirato l’attenzione. Pietro Castellitto e quella che sembrerebbe essere la nuova fidanzata sono al centro delle nuove indiscrezioni di gossip dopo essere stati fotografati insieme durante il festival siciliano.

Pietro Castellitto, chi è la fidanzata famosa più grande di 23 anni?

Un incontro lontano dai riflettori, qualche risata condivisa e un’intesa che non è sembrata passare inosservata. È questo il dettaglio che ha attirato l’attenzione del mondo della cronaca rosa e che vede protagonisti Pietro Castellitto e l’attrice francese Clotilde Courau. A far circolare le prime indiscrezioni sono state alcune immagini scattate durante il Taormina Film Festival, dove i due sono apparsi vicini e a loro agio durante un momento conviviale.

Secondo quanto raccontato dal settimanale Oggi, il figlio dell’attore e regista Sergio Castellitto avrebbe trascorso del tempo insieme a Courau durante un pranzo organizzato nell’ambito del festival siciliano. I due avrebbero parlato a lungo, scambiandosi opinioni e battute in un clima particolarmente sereno. La rivista ha riportato anche alcune testimonianze raccolte tra i presenti, sottolineando come tra i due attori sarebbe nata una particolare sintonia.

Al momento non sono arrivate conferme da parte dei diretti interessati e non vi sono dichiarazioni ufficiali che parlino di una relazione. Tuttavia, gli atteggiamenti complici immortalati durante l’evento hanno alimentato la curiosità dei fan, interessati a capire se dietro quei sorrisi possa esserci qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Clotilde Courau dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia: è amore con Pietro Castellitto?

Le fotografie insieme a Pietro Castellitto arrivano in un periodo di profondi cambiamenti personali per Clotilde Courau. Dopo anni vissuti accanto a Emanuele Filiberto di Savoia, l’attrice francese si trova oggi ad affrontare un nuovo capitolo della propria vita privata.

La fine del matrimonio con il principe è stata resa pubblica dopo un lungo periodo di distanza tra i due. La coppia, che aveva condiviso 23 anni di vita insieme e dalla quale sono nate due figlie, avrebbe concluso il proprio percorso in maniera tranquilla, senza particolari conflitti esposti pubblicamente. La separazione è arrivata dopo una fase già segnata da una distanza durata diversi anni. Emanuele Filiberto, infatti, ha successivamente ufficializzato il nuovo percorso sentimentale accanto ad Adriana Abascal, iniziando una nuova relazione.

Nonostante la fine del rapporto, il principe ha più volte ricordato con affetto la storia vissuta con Courau, riconoscendo il valore degli anni trascorsi insieme e della famiglia costruita. Ospite della trasmissione La Volta Buona, ha parlato anche degli errori commessi nel corso del matrimonio, dichiarando: “È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami”. In quell’occasione ha aggiunto parole di rammarico per il passato: “Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. È un gran peccato vedere le famiglie divise così. Io ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po’ di più”.

Dopo la conclusione del matrimonio, Clotilde Courau sembra concentrata sulla propria carriera e sulla sua dimensione personale. L’apparizione accanto a Pietro Castellitto durante il festival di Taormina ha quindi attirato particolare attenzione proprio perché arriva in un momento di trasformazione per l’attrice. Sarà il tempo a chiarire se si tratta soltanto di un incontro piacevole tra colleghi o dell’inizio di qualcosa di più.