Questa mattina è arrivata la devastante notizia della morte di Pietro Genuardi. Il celebre attore, noto ai più per i ruoli in Centovetrine e ne Il paradiso delle signore, è venuto a mancate all’età di 62 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia.

Addio a Pietro Genuardi

Nuovo lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Questa mattina infatti è arrivata la notizia della morte di Pietro Genuardi, che si è spento all’età di 62 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Ad annunciarne la scomparsa sono stati i suoi familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo e il papà Pippo.

Come in molti di certo sapranno, Genuardi da anni è un volto noto del piccolo schermo e in particolare delle fiction italiane. La popolarità è infatti arrivata con il ruolo di Michele Nanni in Vivere. In seguito l’abbiamo visto nella soap Centovetrine e più recentemente, a partire dal 2020, ne Il paradiso delle signore, dove ha vestito i panni di Armando Ferraris.

Lo scorso ottobre però Pietro Genuardi ha annunciato l’addio alla celebre fiction Rai, dopo aver scoperto di essere malato e di avere una grave patologia del sangue. A quel punto l’attore ha iniziato una serie di cure ed è stato ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove ha affrontato dei cicli di chemioterapia.

Genuardi tuttavia non è riuscito a vincere questa battaglia e questa mattina è arrivata la devianza notizia della sua morte. Il nostro abbraccio più sincero va a tutta la sua famiglia e alle persone a lui vicine. Ciao Pietro!