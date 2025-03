Dopo la fine del percorso a Temptation Island Spagna, ieri sera Montoya, Anita e l’ex tentatore Manuel si sono ritrovati a Supervivientes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è accaduto tra loro.

Caos a L’Isola dei Famosi

La nuova edizione di Supervivientes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi, è ufficialmente iniziata e quest’anno di certo ne vedremo di belle. Nel cast infatti c’è anche Montoya, che in questi mesi è stato protagonista di Temptation Island Spagna. Come sappiamo, il viaggio nei sentimenti del giovane uomo non è stato semplice, a causa dei tradimenti della sua ormai ex fidanzata Anita con il tentatore Manuel. Giunti al falò di confronto i due hanno deciso di separarsi e proprio Anita ha affermato di voler lasciare il programma con il single. Manuel tuttavia ha deciso di mettere un punto alla conoscenza, spiazzando tutti quanti.

Montoya nel mentre in questi giorni ha iniziato la sua avventura in Honduras ma ieri sera, nel corso della nuova puntata del reality, è accaduto qualcosa di imprevedibile. Ad arrivare come naufraga all’isola è stata infatti proprio Anita, che ha dovuto lanciarsi dall’elicottero da un’altezza paurosa. Poco dopo così la giovane donna ha avuto modo di ritrovare Montoya e tra i due c’è stato immediatamente un faccia a faccia. Nonostante un bellissimo momento iniziale, durante il quale la coppia si è abbracciata, la tregua è durata ben poco.

Montoya e Anita hanno infatti rivissuto quanto accaduto a Temptation Island e presto i toni si sono scaldati. Ma non è finita qui. A L’Isola dei Famosi è arrivato anche il tentatore Manuel e tra i tre è partito un infuocato botta e risposta. Poco dopo però Anita, che ha assistito ammutolita allo scontro tra Montoya e Manuel, ha dichiarato di essere ancora innamorata del suo ex compagno.

Montoya, Anita, and Manuel are now on Survivor Spain fighting with each other right after seeing each other. 😭 #SVGala2 pic.twitter.com/yu7Fq0nHZn — The Challenge (@Challengeteamtv) March 13, 2025

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni in Honduras? Non resta che attendere per scoprirlo.