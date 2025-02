Con un video su TikTok Pietro Tartaglione ha spiegato al figlio della sua storia con Rosa Perrotta, per poi tirare in ballo Maria De Filippi: “Tu nato grazie a Maria”.

Il tenero racconto di Pietro Tartaglione

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono tra coloro che più hanno appassionato il pubblico durante la loro esperienza a Uomini e Donne. La coppia, nonostante alcune difficoltà affrontate, ha ancora oggi una storia d’amore intensa e insieme hanno costruito una famiglia. Hanno due figli Domenico Ethan e Achille. Il maggiore, che oggi ha 5 anni, ha voluto sapere com’è sbocciata la relazione tra suo papà e sua mamma.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari svela un retroscena inedito sul suo matrimonio con Kikò Nalli: “Non volevo più sposarmi”

Così Pietro Tartaglione ha realizzato un simpatico video su TikTok e ha raccontato in breve a suo figlio cosa è successo tra lui e Rosa Perrotta:

“Cosa mi ha chiesto? Come ci siamo conosciuti io e la mamma. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa domanda. Diciamo che ci siamo conosciuti in televisione, in un programma dove le persone si fidanzano. Un giorno questo programma mi chiamò chiedendomi se volevo andare a fidanzarmi. Quando arrivai vidi una ragazza bellissima, la più bella che avessi mai visto”.

Nel suo racconto Pietro Tartaglione ha confidato poi al suo bambino che se lui è nato è tuto merito di Maria De Filippi. Così il piccolo, che come abbiamo detto ha 5 anni oggi, ha posto più domande al suo papà, chiedendogli delucidazioni anche su chi fosse Maria. Ecco cosa ha detto l’ex volto di Uomini e Donne:

“Ci siamo presentati, poi ci siamo fidanzati e innamorati. Siamo andati a vivere nella stessa casa. Poi a mamma è cresciuto il pancione e c’eri tu! E dopo? Poi un altro pancione. E così siete nati voi. Quindi Ethan tu sei nato grazie a un programma televisivo e una signora che si chiama Maria. Lei ha fatto fidanzare me e la mamma. Chi è Maria? Sappi che tu sei nato grazie a lei. È una signora bionda, te la farò conoscere”.

Il tenero racconto ovviamente è diventato virale sui social e ha emozionato molti fan di Pietro Tartaglione e della trasmissione stessa. La purezza e ingenuità di Ethan hanno reso questo video ancora più speciale.