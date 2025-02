A Verissimo Tina Cipollari ha svelato un retroscena sul suo matrimonio con l’ex marito Kikò Nalli: “Non volevo più sposarmi”.

Il retroscena di Tina Cipollari

Tina Cipollari oggi pomeriggio, dopo lo spazio dedicato al pomeridiano di Amici 24 e alla consegna delle maglie, è stata ospite a Verissimo. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della sua nuova esperienza da tronista del Trono Over, dopo 3 anni dalla sua ultima relazione.

È ben determinata a trovare l’amore e chissà questo non possa ben presto arrivare. Con Silvia Toffanin ha non solo parlato del suo uomo ideale e dei primi corteggiatori arrivati per lei. Tina Cipollari ha infatti rivelato anche un inedito retroscena legato al suo precedente matrimonio con Kikò Nalli. L’amato volto del dating show di Canale 5 ha parlato della sua passata relazione, confidando per la prima volta al pubblico quanto successo poco prima delle nozze. Pare infatti che Tina non fosse così convinta di voler fare questo passo così importante. Ecco cosa ha detto:

“Ero indecisa, che faccio, vado o non vado. Non volevo più sposarlo? Ho avuto un momento in cui non volevo più andare. La mattina, sì. Se lui lo scopre ora? No, forse gliene ho parlato, però sicuramente non l’ho mai dichiarato. Ho avuto questo momento così, mi sono sentita… come se avessi avuto davanti a me un muro. Non so cosa mi è successo”

Dopo questo inedito racconto da parte di Tina Cipollari, si è parlato anche del presente e di quel che sarà. Sì, avete capito bene! Tina infatti non ha escluso la possibilità di potersi posare di nuovo in futuro e di trovare l’amore della vita grazie a Uomini e Donne:

“Col primo non mi sono goduta quella giornata, non mi sono sentita neppure protagonista. Ero un pesce fuor d’acqua, non mi sentivo bene fisicamente, perché non avevo dormito ed ero stressata. Non mi ricordo bene tutto quello che è accaduto“. Spera quindi con tutto il suo cuore di trovare la persona giusta.

Infine Tina Cipollari ha aggiunto, spiegando di non cercare passione: “Magari… sento proprio il desiderio di ripetere questa esperienza. Me lo sento che avverrà. Per tre anni non ho sentito l’esigenza di trovare un uomo, anche se ho avuto dei corteggiatori. Vorrei un uomo benestante per andare in giro, non voglio avere a che fare con altri figli, a meno che non siano adulti e vivono altrove“.