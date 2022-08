I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono?

Pipol Gossip sul proprio profilo Instagram ha fatto notare come tra i protagonisti dei Tim Music Awards non siano presenti in elenco i Pinguini Tattici Nucleari, ma solo il frontman e cantante della band, Riccardo Zanotti.

Andando a sbirciare su Sorrisi e Canzoni notiamo che è menzionato l’artista ma non il gruppo. All’interno, tra le colonne del settimanale, è precisato “Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari”. Dunque questo potrebbe lasciar intendere come il cantante parteciperà per la prima volta da solo senza la band. Oppure semplicemente lo hanno preso come riferimento ma ci saranno tutti. Qualcuno l’ha interpretato come un segnale di rottura.

Altro particolare che potrebbe spegnere sul nascere questo pettegolezzo è l’uscita del nuovo singolo da parte de I Pinguini Tattici Nucleari, come annunciato nei loro social. Un viaggio in cui hanno voluto ripercorrere quella che è la storia del gruppo:

«Dentista Croazia, un pezzo che racconta la nostra storia, soprattutto gli inizi. Per molti il titolo non avrà significato, ma per i 250mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa». E ancora sulla pagina de I Pinguini Tattici Nucleari si legge: «È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi. Non lo si può definire singolo: è un gruppo. Non la sentirete in radio, non scalerà nulla e non è fatta per “performare”. È un pezzo di vita racchiuso in una canzone, con cui vi vogliamo ringraziare per tutto. Quanto è bello essere una band».

Insomma a giudicare da questo post di pochi giorni fa e dall’ultima frase non si direbbe proprio che i Pinguini Tattici Nucleari siano destinati a sciogliersi. La notizia, da prendere letteralmente con le pinze, è circolata piuttosto velocemente e i fan si stanno domandando cosa stia davvero succedendo e sperano che, quanto prima, il gruppo possa smentire la notizia!

In ogni caso Novella2000.it monitorerà la situazione e vi terrà aggiornati sui Pinguini Tattici Nucleari.

