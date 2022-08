Veronica Rimondi e Matteo Farnea presto sposi?

Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne

Pochi mesi fa Veronica Rimondi l’abbiamo vista sedersi sul trono di Uomini e Donne alla ricerca dell’anima gemella. Una ragazza che, fin da subito, si è mostrata determinata e di carattere. Ha tenuto testa ai corteggiatori scesi per corteggiarla e alla fine del suo percorso ha scelto di proseguire la conoscenza con Matteo Farnea.

Fin da subito Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono mostrati complici e affiatati sui social. Il loro rapporto sta appassionando numerosi fan che, in queste ore, hanno mostrato gioia alla notizia del possibile matrimonio per gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Sui social i diretti interessati hanno fatto sapere: “Lei ha detto sì”, si legge dalla storia pubblicata su Instagram da Matteo Farnea.

Nello scatto si vedono le loro mani intrecciate e un anello spuntare nel dito di Veronica Rimondi. Un gioiello diverso dai soliti, dove anziché le solite pietre preziose, è presente invece l’iniziale dell’ex corteggiatore. Una scelta sicuramente originale e differente rispetto a come siamo abituati. Ecco qui sotto l’immagina caricata nel profilo del ragazzo e condivisa poco dopo dalla sua fidanzata.

Tutti hanno pensato quindi che Matteo Farnea abbia chiesto a Veronica Rimondi di sposarlo. Lei entusiasta ha detto ‘sì’, con la speranza di poter condividere il resto della sua vita insieme. Non vogliamo infrangere i sogni dei fan, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un anello di fidanzamento. Dopo qualche mese di conoscenza, potrebbe anche essere che i due si siano ufficialmente fidanzati e che in futuro convoleranno a nozze, se tutto dovesse andare come tutti si augurano, loro in primis.

La storia Instagram pubblicata da Matteo Farnea e Veronica Rimondi

Al momento nono sono emersi ulteriori dettagli riguardo a questa notizia e oltre alla foto che vediamo Veronica Rimondi e Matteo Farnea non hanno aggiunto altro. Vedremo se nelle prossime ore o nei giorni a venire decideranno di rivelarci qualcosina in più! In attesa di capire cosa succederà, vi ricordiamo che la nuova stagione di Uomini e Donne è ormai alle porte e a fine mese, tra il 28 e il 31 agosto, sono previste le prime registrazioni, dove conosceremo i tronisti di questa edizione.

