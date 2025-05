Dopo aver mandato in onda le immagini dello scontro tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha affrontato l’argomento insieme ai suoi ospiti in studio, commentando duramente l’accaduto.

Myrta Merlino e Cecchi Paone contro Chiara Ferragni

La puntata odierna di Pomeriggio 5 ha acceso un dibattito in studio dopo la messa in onda delle immagini dello scontro tra Chiara Ferragni e un inviato della trasmissione.

Il momento clou è stato quello in cui il giornalista ha avuto un contatto ravvicinato e poco piacevole con alcuni uomini della sicurezza presenti all’evento contro la violenza sulle donne, a cui l’influencer stava presenziando.

Inizialmente era stato attribuito loro il ruolo di bodyguard dell’influencer, in realtà, è poi stato chiarito che non si trattava di personale privato di Ferragni.

Le reazioni in studio a quelle immagini non si sono fatte attendere. Alessandro Cecchi Paone, ospite della trasmissione, ha commentato duramente:

“Un evento contro la violenza sulle donne diventa un’occasione per fare violenza su un giornalista. Ma che stiamo scherzando? Ma che è il Presidente della Repubblica che ha accanto quegli armadi che si comportano in maniera indecorosa nei confronti di un potere costituzionale? C’è la legge sulla stampa.“

#ChiaraFerragni, Alessandro Cecchi Paone: "Un evento contro la violenza sulle donne diventa un'occasione per fare violenza su un giornalista"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/YXuw794bP5 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 22, 2025

Parole forti che hanno trovato piena condivisione nella padrona di casa, Myrta Merlino, che ha rincarato la dose con toni ironici ma taglienti:

“Direi a Chiara: non prendiamoci troppo sul serio, anche meno. Cioè, i bodyguard, questa sceneggiata per due domande del tutto normali.“

La conduttrice ha poi ampliato il discorso, coinvolgendo anche l’ex marito di Chiara Ferragni, Fedez, in una riflessione più ampia sul rapporto tra notorietà e diritto di cronaca:

“Noi facciamo il nostro lavoro. Voi siete personaggi pubblici. Avete fatto della vostra vita privata, ve lo voglio dire cari Ferragnez, una serie TV. Avete raccontato in lungo e in largo. È abbastanza normale che tutti si interessino anche ai vostri fatti un po’ più privati, addirittura ne fate un business milionario. Chi va per questi mari…“

A così chiuso l’argomento Myrta Merlino, nonostante il caso Ferragni continui a far discutere.