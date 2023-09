NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Le parole di Myrta Merlino per Barbara d’Urso

Pochissimi minuti fa è ufficialmente partita la nuova edizione di Pomeriggio 5, che quest’anno, per la prima volta, vede la conduzione di Myrta Merlino. Come tutti ormai ben sappiamo, la giornalista ha preso il posto di Barbara d’Urso, che per 15 anni è stata il cuore pulsante della fortunata trasmissione in onda su Canale 5. Oggi così la Merlino ha debuttato a Pomeriggio 5 e a pochi secondi dall’inizio della diretta la presentatrice ha fatto un lungo discorso d’apertura, salutando il pubblico che nei prossimi mesi le farà compagnia. Queste le dichiarazioni di Myrta in merito:

“È una grande emozione. Questa è una prima volta che non dimenticherò mai, è tutto nuovo. È la prima volta a Pomeriggio 5 ed è la prima volta su Canale 5. Voi a casa diventerete casa mia, e spero che questa diventerà casa vostra. Abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia. Vi faccio una promessa: vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione e soprattutto vi racconterò la realtà con onestà, con rigore, con rispetto e sarò sempre dalla vostra parte”.

A quel punto Myrta Merlino ha voluto spendere qualche parola per Barbara d’Urso, per salutarla e per ringraziarla dell’impeccabile lavoro svolto a Pomeriggio 5 nel corso di questi 15 anni. In merito così la giornalista ha affermato:

“Prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao Barbara, grazie”.

Finalmente siamo in onda con la nuova stagione di #Pomeriggio5! Un grosso in bocca al lupo a @myrtamerlino e un saluto speciale a @carmelitadurso ❤️ pic.twitter.com/lJIn72mwkf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Myrta Merlino, certi che Pomeriggio 5 sarà un successo assicurato. I fan di Barbara d’Urso intanto attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo, e senza dubbio nelle settimane a venire sapremo quando e dove sarà possibile ritrovare la conduttrice, da anni nel cuore del grande pubblico.