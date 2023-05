Pomeriggio Cinque, la Madonna di Trevignano piange in diretta

NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Il pianto della Madonna a Pomeriggio Cinque

Ieri pomeriggio, mercoledì 17 maggio 2023. è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso è tornata a parlare della presunta veggente Gisella Cardia. La troupe si trovava all’interno della casa quando a un certo punto pare che la statua della Madonna abbia iniziato a lacrimare.

Il tutto ha avuto inizio il giorno prima, ma questa presunta lacrimazione è stata mostrata il giorno dopo. L’evento era stato anticipato dai social del programma e in seguito il pubblico ha potuto vederlo con i propri occhi. Qui sotto trovate il video in questione.

L’inviata, infatti, si avvicina alla statua e parlando con Gisella dice: “Abbiamo appena finito l’intervista e qui che sta facendo? Possiamo mostrarlo nel dettaglio che sta succedendo questo? Stra trasudando qui“. La donna risponde:

“Beh siamo stati tutti qui e pare stia trasudando un po’ di olio. Tu mi hai vista. Sono stata qui. La Madonnina è stata qui. Sono andata in bagno e ho portato via la Madonnina, secondo te?“.

La Madonnina di Gisella ha lacrimato davanti alle telecamere di #Pomeriggio5.



La veggente: "Non succedeva da due anni, è un segno per voi" pic.twitter.com/JgT6QiGjL7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 17, 2023

La giornalista di Pomeriggio Cinque, quindi, alza la statua e mostra che la base è asciutta. Nell’incavo del braccio invece traslucida e bagnata. In seguito il marito di Gisella la prende in mano e la illumina in volto: “Evidentemente è un segno per voi, non lo so. Era un po’ che non lacrimava“. L’inviata, poi, inquadra in primo piano il naso e fa notare una goccia che cala: “Questo non c’era prima. Eccolo, al lato del naso si vede“.

Seguiteci per tante altre news.