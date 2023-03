Poste Italiane: tutto sull’offerta Poste Energia

sponsor

Redazione | 22 Marzo 2023

Poste Italiane entra nel mercato dell’energia, con una proposta innovativa: un’offerta 100% green per gas e luce con il prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi a prescindere dai consumi.

Un’offerta trasparente, innovativa e sostenibile, costruita su misura per il cliente.

Dopo una fase di rodaggio, con un’offerta promozionale per i suoi dipendenti e pensionati, per i 160 anni dell’azienda, che in pochi mesi ha raggiunto il traguardo di oltre 50 mila contratti sottoscritti, è partito il lancio nei quasi 13 mila uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. Lancio accompagnato da uno spot interpretato da Mara Venier e firmato da Ferzan Ozpetek.

Come funziona l’offerta

Il meccanismo è quello del prezzo bloccato per 2 anni. C’è la possibilità di scegliere tra due strade. Una rata costante per 12 mesi e calcolata in base ai consumi dell’anno precedente (alla fine dell’anno la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in diminuzione o in aumento, sulla base dei consumi effettivi rilevati. Questa soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi). Oppure una rata variabile, in base ai consumi effettivi (ma calcolata sempre con un prezzo fisso dell’energia).

Per Poste Italiane è fondamentale dare una stabilità dei prezzi. Non fare concorrenza agli altri operatori, ma essere un punto di riferimento soprattutto per le famiglie che trovano una proposta trasparente.

Quando pagare la bolletta

Puoi scegliere la scadenza della bolletta, indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo.

Niente costi nascosti

Per i servizi di luce e gas di Poste Energia non hai costi di attivazione né depositi cauzionali, e puoi disdire quando vuoi, senza penali.

Un’offerta green e sostenibile

Poste Energia si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al consumo consapevole, puntando sull’educazione del cliente al contenimento dei propri consumi.

Inoltre, l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia, e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano il nostro supporto a progetti internazionali volti a ridurre i gas serra e a migliorare le condizioni di vita delle persone.

Come attivare la fornitura

Fai un preventivo online senza nessun vincolo, e decidi se sottoscrivere l’offerta di Poste Energia.

Basta caricare una bolletta recente e si ottiene un preventivo, che mostrerà la rata mensile e la stima della spesa annua.

Si può così sottoscrivere l’offerta senza costi di attivazione.

Se si preferisce, si può andare in Ufficio Postale portando le bollette di luce e gas, e un operatore sarà a disposizione per fare tutta la procedura.

Si deve cambiare il contatore?

Per passare a Poste Energia non è necessario alcun intervento sul contatore.