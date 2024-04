Garibaldi svela se ha sentito Beatrice dopo il GF e la sua risposta accende la speranza nei BeaBaldi

Social

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Grande Fratello

Sui social Giuseppe Garibaldi ha risposto alle domande dei fan e ha svelato se ha o meno sentito Beatrice Luzzi dopo il GF. La sua risposta sembra accendere ancora una volta la speranza nei fan BeaBaldi.

La risposta di Garibaldi su Beatrice

I gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello continuano a essere al centro di tanti gossip e l’ultimo assist ce lo fornisce Giuseppe Garibaldi, con le sue nuove dichiarazioni su Beatrice Luzzi.

Ieri vi abbiamo raccontato dell’incontro, testimoniato anche sui social network, tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, così come le dichiarazioni di Greta Rossetti sull’attrice e sul tatuaggio che fece con Mirko Brunetti dopo Temptation Island. Ora però ad attirare l’attenzione sono proprio le affermazioni del collaboratore scolastico.

Giuseppe Garibaldi nel reality show ha vissuto un rapporto altalenante con Beatrice Luzzi, come ormai noto. I due si erano molto avvicinati nella prima parte del programma, ma il loro legame ha poi subito una battuta d’arresto, che ora si sta provando a rimarginare.

Nelle scorse ore Giuseppe Garibaldi ha chiacchierato un po’ con i suoi fan su Instagram e ha risposto alle domande e curiosità. Una di queste riguardava proprio l’attrice. Qualcuno gli ha domandato se crede nel destino, riferendosi a una possibile storia tra lui e Beatrice Luzzi fuori dalle telecamere. Giuseppe ha così risposto: “Una domanda difficile. Però io credo nel destino. Il destino fa la sua parte. Purtroppo è così”.

Poi a chi gli ha domandato se con la Luzzi si sentono ancora, Garibaldi ha fatto sapere: “Sì, ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”.

Le parole di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi pic.twitter.com/VNzxs23SoK — disagiotv (@disagio_tv) April 13, 2024

Le parole di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi hanno in qualche modo lasciato una finestrella aperta e dato un piccolo spiraglio di speranza a coloro che sognano di poterli vedere insieme, come una coppia.

In più occasioni Beatrice Luzzi ha però fatto sapere che è troppo difficile e preferisce, per diversi motivi, non tornare indietro. In ogni caso potrebbe sempre nascere una bella amicizia, anche senza alcun coinvolgimento amoroso.