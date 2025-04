Ospite del podcast Doppio Passo, Paolo Bonolis rivela in anteprima che il prossimo anno tornerà in onda con la nuova edizione de Il senso della vita, uno dei più programmi più amati di sempre.

Lo spoiler di Paolo Bonolis

Da sempre Paolo Bonolis è uno dei volti più noti e amati del mondo dello spettacolo italiano. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare il celebre conduttore è riuscito a conquistare il cuore del grande pubblico e ancora oggi i suoi sono tra i programmi più seguiti di Canale 5. Attualmente il presentatore è in onda Avanti Un Altro, giunto ormai alla sua 14esima edizione. Sera dopo sera così Bonolis entra nelle case degli italiani, tenendo compagnia a tutti i telespettatori. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha portato Paolo al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando il conduttore è stato ospite del podcast Doppio Passo. Nel corso della chiacchierata Bonolis ha affrontato diversi temi, quando a un tratto ha fatto uno spoiler che non è affatto passato inosservato. Paolo infatti ha annunciato che il prossimo anno tornerà in onda con la nuova edizione di uno dei programmi più amati delle storia della tv italiana: Il senso della vita! A riguardo il presentatore ha affermato: “Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, Il senso della vita, con una contemporaneizzazione del racconto”.

Quindi tutto è ufficiale: Il senso della vita tornerà il prossimo anno e alla conduzione ci sarà ancora una volta Paolo Bonolis. Come in molti sapranno, il celebre programma è andato in onda per quattro edizioni tra il 2005 e il 2011. Per anni il grande pubblico ha chiesto a gran voce il ritorno della trasmissione e adesso sembrerebbe che le richieste siano state esaudite.

Attualmente non si hanno ancora dettagli sulla nuova edizione del programma ma di certo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito.