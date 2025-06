Non una sfilata, ma una festa per amici, tra modelli e modelle, per la première della maison famosa per gli abiti maschili da cerimonia.

La collezione 2026 di Petrelli

La maison Petrelli ha svelato la sua attesissima Collezione 2026, e lo ha fatto in grande stile, trasformando la presentazione in una vera e propria festa tra amici. Niente passerelle convenzionali: modelli e modelle hanno animato la serata in un’atmosfera conviviale, elegante e familiare, proprio come vuole la tradizione di una delle realtà più iconiche dell’abbigliamento maschile da cerimonia.

Fondata negli anni ’80 da Giuseppe Petrelli, oggi l’azienda è guidata con passione dai figli Italo, Pierangelo e Livianna, che continuano a portare avanti un’eredità fatta di sartorialità, innovazione e stile.

La nuova collezione si distingue per l’equilibrio tra tradizione sartoriale italiana e originalità contemporanea. Gli abiti da cerimonia proposti si rivelano sofisticati e audaci al tempo stesso, pensati per un uomo moderno ma legato all’eleganza classica.

Spazio anche al “mannish style”, con due modelle che hanno interpretato alla perfezione questo stile senza tempo, dimostrando la versatilità e la forza del linguaggio Petrelli.

Tra gli ospiti della serata anche Fausto Leali, Alex Belli e il conduttore Valerio Lo Grieco, volti noti del panorama artistico italiano che hanno voluto celebrare insieme alla famiglia Petrelli questo importante momento.

Petrelli 2026 non è solo una collezione: è un tributo alla bellezza, all’amicizia e alla moda che sa rinnovarsi senza perdere la propria anima.