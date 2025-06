Quest’anno nel cast della nuova edizione di Battiti Live c’è anche Mattia Zenzola. Tra i professionisti però ci sono anche Benedetta Vari, fidanzata del ballerino, e Maddalena Svevi, la sua ex.

Mattia Zenzola con Benedetta Vari e Maddalena Svevi

Dopo mesi di gossip, indiscrezioni e voci di corridoio, solo poche settimane fa finalmente Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno deciso di non nascondersi più e di uscire allo scoperto. I due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi hanno infatti confermato la loro relazione e hanno rivelato per la prima volta come è nato il loro amore. Proprio il ballerino di latino, ex allievo di Raimondo Todaro, chiacchierando con Silvia Toffanin a Verissimo ha dichiarato:

“Ci stiamo migliorando la vita a vicenda. Lei è una delle persone che mi sta sempre accanto, anche nei momenti difficili della mia vita. Con lei mi sento me stesso al 100%, a differenza di quanto mi capitava in passato. Auguro a tutti di trovare una persona così”.

Mentre Mattia Zenzola si gode questo bellissimo momento, nelle ultime ore alcuni attenti utenti hanno notato un dettaglio che sta facendo divertire il web. Come in molti di certo sapranno, proprio il ballerino è nel cast della nuova edizione di Battiti Live, che andrà in onda su Canale 5 tra pochissime settimane con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Mattia tuttavia non è solo. Al suo fianco infatti ci sono non solo la sua fidanzata Benedetta Vari, ma anche la sua ex Maddalena Svevi. I due, come è noto, avevano avuto una relazione proprio all’interno della casetta di Amici. Tuttavia la storia è durata solo una manciata di settimane e dopo la rottura i ballerini sono tornati a essere solamente amici.

L’accaduto tuttavia ha scatenato l’ilarità del web e ovviamente in rete non sono mancate battutine e meme.