Vediamo insieme le previsioni meteo di Natale e Santo Stefano in Italia: ecco cosa dicono gli esperti per il 25 e 26 dicembre 2025 e cosa dobbiamo aspettarci.

Previsioni meteo per il 25 e 26 dicembre

Se pensate di trascorrere un Natale tranquillo, non avete fatto i conti con le previsioni meteo. Stando a quanto dicono i metereologi e secondo Meteo.it, ci sarà una forte ondata di maltempo che vedrà tanta pioggia e neve in diverse regioni dell’intera Penisola sia per il giorno del 25 dicembre che per il 26, con Santo Stefano.

Come si apprende dalle previsioni meteo, sotto le feste di Natale prenderà il via una perturbazione molto ampia, spinta da correnti polari, che investirà le Isole Britanniche e la Francia. Questo flusso concluderà poi verso il bacino del Mediterraneo.

Cosa dice il meteo per Natale e Santo Stefano

Ma entriamo più nel dettaglio. Per il giorno di Natale le previsioni meteo sostengono che è prevista tanta pioggia a nord-ovest, in gran parte del centro sud e sulle Isole maggiori.

Sul versante tirrenico dunque si verificheranno diverse precipitazioni così come la neve sulle Alpi, per alcuni tratti abbondante a partire dal 7/800 metri di quota.

Non sarà da meno la giornata del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, che potrebbe essere compromesso dal maltempo secondo le previsioni meteo a causa della bassa pressione sul bacino del Mediterraneo.

Svolta più fredda, invece, per la fine del 2025, con l’aria artica dalla Russia verso l’Europa centro-occidentale con effetti proprio sull’Italia. Questo, se dovesse verificare, potrebbe dunque portare a un brusco calo delle temperature, prima a nord e sul versante Adriatico con condizioni pienamente invernali.

Previsioni meteo davvero poco entusiasmanti se avete in programma un viaggio in giro per l’Italia. Mi raccomando: armatevi di ombrelli e indumenti pesanti!

CREDITI FOTO: Maurizio Maule / IPA

