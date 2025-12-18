Si torna a parlare di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. I due sono stati infatti paparazzati fuori casa del conduttore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales ancora al centro del gossip

Da settimane si parla di un presunto flirt che sarebbe nato segretamente tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. I primi a lanciare l’indiscrezione sono stati il settimanale Diva e Donna e Gabriele Parpiglia, che hanno insinuato che tra il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice ci sarebbe una conoscenza in corso. I diretti interessati, tuttavia, non hanno mai confermato le voci di corridoio. Come se non bastasse, solo la scorsa settimana una fonte vicina ai due ha smentito a Roberto Alessi, direttore di Novella2000, i pettegolezzi.

In queste ore è però accaduto qualcosa che ha riportato Stefano e Rocío sotto i riflettori. Sempre Diva e Donna ha infatti paparazzato De Martino e la Morales fuori casa del presentatore partenopeo. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sarebbe accaduto secondo la ricostruzione.

Stando a quanto riporta la rivista, Stefano De Martino sarebbe rientrato in casa da solo intorno alle 21:50. Quattro ore più tardi, in piena notte, Rocío Muñoz Morales sarebbe uscita dallo stesso portone. Secondo quanto si legge, i due avrebbero trascorso la serata insieme a casa del conduttore e si parla addirittura di “notte d’amore”.

Naturalmente però vi invitiamo come sempre a prendere i pettegolezzi con le pinze. A oggi infatti sia Stefano che Rocío continuano a dichiararsi entrambi single e non è escluso dunque che tra loro ci sia solamente una bella amicizia.

