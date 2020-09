Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 19: il ritorno di Angela

Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 19: torna Angela, questa volta spera di essere più fortuna. E poi ci sono storie davvero toccanti.

Primo appuntamento 4 anticipazioni diciannovesima puntata

Ci avviciniamo alla conclusione di questa stagione di Primo appuntamento 4 che per vari motivi ha avuto molte pause, quindi abbiamo le anticipazioni della diciannovesima puntata. Il programma condotto da Flavio Montrucchio vede di nuovo protagonisti 8 single in cerca dell’amore, tra questi abbiamo un volto già noto al programma.

Intanto, come si sono concluse le storie della diociottesima puntata? Delle quattro coppie protagoniste solo una si sta continuando a sentire, quella formata da Oliver e Nicole. Ma non sanno come potrebbe andare in futuro. Per le altre coppie, invece, non s’è stato niente da fare. C’è chi non ha proprio continuato e chi col tempo si è accorto di non andare d’accordo.

Le anticipazioni della diciannovesima puntata, invece, parlano del ritorno di un volto noto del programma: una signora che è già stata a Primo appuntamento in cerca dell’amore. Questa sarà la volta buona? Inoltre abbiamo tra i single un ragazzo che ha lasciato la sua famiglia e il suo Paese d’origini da piccolo per poter intraprendere un nuovo inizio di vita. Poi c’è una coppia che sembra già avere molti elementi in comune. Infine un single racconta di una sindrome di cui ha sofferto durante l’infanzia rendendogli gli anni davvero difficili, ma ha sempre lottato.

Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti e cosa accadrà…

Primo appuntamento 4 diciannovesima puntata le coppie

Cosa accadrà nella diciannovesima puntata di Primo appuntamento 4 secondo le anticipazioni? Grazie al sito di Real Time possiamo dare un primo sguardo alle coppie protagoniste.

La prima coppia è formata da Matteo ed Erdita. Lui inizia ad aprirsi con lei raccontandole delle cose riguardanti la sua infanzia. In particolare, Matteo ha sofferto di una sindrome che gli ha portato dei problemi nel camminare, operandosi anche più volte. Poi è arrivato lo sport che lo ha aiutato tanto nella riabilitazione.

La seconda coppia è formata da Dania e Andrea. I due si ritrovano ad avere gusti alimentari davvero simili, tra questi anche il non bere vino. E poi c’è anche la squadra del cuore che li unisce: la Roma. A lui piace molto corteggiare e ha iniziato a farsi scivolare addosso i vari rifiuti. Lei cerca un ragazzo che sia sulla sua stessa lunghezza d’onda.

Per quanto riguarda la terza coppia della diciannovesima puntata di Primo appuntamento 4 le anticipazioni riferiscono che fa il suo ritorno Angela, ma non sappiamo chi sarà questa volta il suo cavaliere. L’ultima volta che era stata nel programma il signore con cui aveva appuntamento aveva guardato per tutto il tempo un’altra donna. Questa volta Angela spera di avere fortuna.

Infine la quarta puntata è formata da Valdemiro e Annaclara. Lui è arrivato in Italia da piccolo senza genitori e questo lo ha portato a crescere molto in fretta. Ha fatto questa scelta, sostenuto anche dalla famiglia di origine, che attualmente non vede da sei anni, per avere un nuovo inizio. Si è posto un obiettivo importante ed è intenzionato a portarlo avanti e a raggiungerlo. Non nasconde che comunque la sua famiglia gli manca molto.

Dove e quando vedere Primo appuntamento 4

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della diciannovesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 4. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il diciannovesimo episodo è in onda martedì 15 settembre.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 4 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma DPlay. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a DPlay Plus.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni su Primo appuntamento 4.

Novella 2000 © riproduzione riservata.