1 Grande Fratello Vip: durante una confidenza con Matilde Brandi, Adua del Vesco svela i motivi della rottura con Massimiliano Morra

Alfonso Signorini ci aveva avvertiti su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, alla vigilia del Grande Fratello Vip. Il conduttore aveva infatti dichiarato come la Del Vesco, appresa la notizia della presenza del suo ex, abbia chiesto addirittura di non volerlo incontrare e come sia ancora vivo l’astio. Signorini aveva quindi lasciato intendere ci sarebbe stato un confronto in puntata tra i due. E così è stato.

Durante la puntata di ieri, infatti, oltre allo scontro, sono emersi dettagli importanti in merito alla storia d’amore che i due hanno vissuto. Tra l’altro è spuntato anche il video di una rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi. Il motivo scatenante di tutto sarebbe stata proprio Adua.

Questo episodio non ha lasciato del tutto indifferente Adua Del Vesco che, a colloquio con Matilde Brandi, ha svelato i motivi della rottura con Morra e altri dettagli sulla relazione avuta. Ma partiamo per ordine e leggiamo le sue parole:

“Per me è stato un trauma, perché io ho visto voi, quindi non pensavo che lui fosse già entrato in Casa. Voi lo sapevate? Mi hanno messo la musica a palla e mi guardavo intorno, avevo il sospetto che arrivasse qualcuno da un momento all’altro”

Ha chiesto ancora frastornata l’attrice. Matilde, che non inizialmente non era al corrente della burrascosa storia vissuta da Massimiliano e Adua, ha dichiarato di essere rimasta un attimo perplessa, spiegando che solo in seguito le è stato spiegato come sono andate le cose:

“Io non sapevo di lui. Quando tu sei entrata a noi ci hanno mandato nelle stanze da letto e tu sei rimasta da sola. Pensavo fosse già arrivato qualcuno per te, figurati e solo dopo mi hanno spiegato che lui era tra i concorrenti ed è stato un tuo ex. È da tanto che non lo vedi?”

Ha chiesto Matilde Brandi interessata alla storia. Adua Del Vesco ha rivelato di averlo visto dopo due anni e proprio per evitarlo l’ha bloccato su tutti i social possibili. A seguire la giovane attrice ha svelato i motivi della rottura…