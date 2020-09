Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 18: single con un passato difficile

Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 18: protagonisti temi importanti della diociottesima puntata che riguardano il passato di alcuni single. E non mancherà la chimica.

Primo appuntamento 4 anticipazioni diciottesima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 4 con gli episodi che restano di questa stagione e siamo arrivati alla diciottesima puntata di cui abbiamo le consuete anticipazioni. Il programma condotto da Flavio Montrucchio vede di nuovo protagonisti 8 single in cerca dell’amore e tra loro spunta un volto noto nel campo della musica neomelodica e soprattutto del web.

Cosa era successo nella diciassettesima puntata? Purtroppo le coppie partecipanti non sono state molto fortunate, solo una ha continuato la conoscenza, cioè quella formata da Marco e Tommaso. Entrambi non vogliono fare il primo passo, ma sperano che la loro frequentazione, che ha una bella sintonia, possa diventare una bella storia d’amore. Per le altre coppie, invece, solo alcuni hanno trovato l’amore fuori dal programma. E il Piccolo Lucio? Sta provando a riconquistare la sua ex fidanzata.

Intanto le anticipazioni della diciottesima puntata di Primo appuntamento 4 riferiscono che si affronteranno dei tempi importanti, come ad esempio il passato difficile. Infatti due single (appartenenti ad appuntamenti diversi) avranno molto da raccontare della loro storia. Ci sarà spazio di nuovo per una coppia gay che si troverà in grande sintonia e anche per una che in comune ha qualcosa di importante: l’alimentazione.

Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti e cosa accadrà…

Primo appuntamento 4 diciottesima puntata le coppie

Cosa accadrà nella diciottesima puntata di Primo appuntamento 4 secondo le anticipazioni? Grazie al sito di Real Time possiamo dare un primo sguardo alle coppie protagoniste.

La prima coppia è formata da Oliver e Nicole. Durante l’appuntamento lei si apre molto raccontando un evento tragico accaduto in famiglia: le sue due sorelle maggiori sono morte in un incidente stradale. Era il 1995, alla guida dell’auto c’era la madre che è improvvisamente svenuta e quindi l’auto è andata a schiantarsi contro un muro. Una sorella aveva 7 anni, l’altra 2 mesi. Nicole ancora non era nata e sa solo quello che le è stato raccontato. E adesso la sua famiglia è molto protettiva con lei.

La seconda coppia è formata da Lara e Jaqueline. Le due iniziano a confrontarsi sui gusti reciproci trovandosi effettivamente ad apprezzare l’una le caratteristiche dell’altra. Il tutto è accompagnato da molta ironia e quindi potrebbero aver davvero trovato l’anima gemella. Sarà così?

Per quanto riguarda la terza coppia della diciottesima puntata di Primo appuntamento 4 le anticipazioni riferiscono che è formata da Stefano ed Elisabetta. Durante l’appuntamento viene fuori un punto in comune decisamente importante: l’alimentazione sana. Entrambi hanno trovato un equilibrio alimentare che li fa stare bene e li rende felici. Sicuramente è un bvuon punto di partenza per una relazione. Scatterà anche la scintilla?

Infine la quarta coppia è formata da Edna e Roberta. Lei viene dall’Angola e racconta che è arrivata in Italia con sua madre (che era giovanissima) e sua sorella quando lei aveva solo 6 anni scappando da un Paese che ha avuto 46 anni di guerra civile, una guerra molto sofferta e silenziosa. Purtroppo lei ancora non ha rivisto suo padre.

Dove e quando vedere Primo appuntamento 4

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della diciottesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 4. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il diciottesimo episodo è in onda martedì 8 settembre.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 4 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma DPlay. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a DPlay Plus.

