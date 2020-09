Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 17: il ritorno de Il piccolo Lucio

Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 17: vi ricordare de Il piccolo Lucio e della sua hit? Non è più un bambino e cerca l’amore.

Primo appuntamento 4 anticipazioni diciassettesima puntata

Dopo la pausa estiva riparte Primo appuntamento 4 con gli episodi che restanoi di questa stagione e siamo arrivati alla diciassettesima puntata di cui abbiamo le consuete anticipazioni. Il programma condotto da Flavio Montrucchio vede di nuovo protagonisti 8 single in cerca dell’amore e tra loro spunta un volto noto nel campo della musica neomelodica e soprattutto del web.

Dove eravamo rimasti? Nella sedicesima puntata Eugenia e Mario hanno continuano a sentirsi molto spesso e lei sta progettando un viaggio in Giappone da fare con lui. Continuo molto positivo anche per Luciano e Carolina, i quali si stanno ancora frequentando. Maurizio e Chiara, invece, si sono persi di vista, così come Demis e Atusa che non si sono più visti né sentiti.

Intanto le anticipazioni della diciassettesima puntata di Primo appuntamento 4 riferiscono che una coppia gay si dimostra molto affine a cominciare dalla passione in comune per Cristina D’Avena. Inoltre ci sarà tra i single Il piccolo Lucio, diventato famoso quando era solo un bambino per una hit che ha spopolato sul web.

Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti e cosa accadrà…

Primo appuntamento 4 diciassettesima puntata le coppie

Cosa accadrà nella diciassettesima puntata di Primo appuntamento 4 secondo le anticipazioni? Grazie al sito di Real Time possiamo dare un primo sguardo alle coppie protagoniste.

La prima coppia è formata da Marco e Tommaso. Tommaso racconta di avere una web radio che parla di sigle di cartoni animati e serie TV. Da qui viene fuori che i due hanno molte passioni in comune, tra cui l’amore smisurato verso Cristina D’Avena. Ciò fa ben sperare per la riuscita positiva di questo appuntamento.

La seconda coppia è formata da Francesco e Ambra. Durante la cena lui fa una grande rivelazione alla sua compagna di tavolo, qualcosa che in passato non ha mai voluto dire alle donne che frequentava, proprio perché dà importanza a ben altro quando si tratta di persone. Infatti Francesco rivela di essere un conte.

Per quanto riguarda la terza coppia della diciassettesima puntata di Primo appuntamento 4 le anticipazioni riferiscono che è formata da Martina e Marco. A cena i due finiscono a parlare di tradimenti e viene fuori che lui è stato tradito 4 volte, o almeno sono quelle che ha scoperto. Comunque l’argomento è preso in maniera molto ironica.

Infine abbiamo Lucio, conosciuto da tutto con il nome Il piccolo Lucio. Com’è noto? Lui è un cantante neomelodico e in passato è stato star del web con la canzone “A me me piace ‘a Nutella”. Ora è nel programma per trovare l’amore e vuole essere conosciuto dalla sua lei per quello che è e non per quello che è stato.

Dove e quando vedere Primo appuntamento 4

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della diciassettesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 4. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il diciassettesimo episodo è in onda martedì 1 settembre.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 4 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma DPlay. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a DPlay Plus.

