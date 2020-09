1 A seguito del gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi commenta per la prima volta il pettegolezzo, dicendo la sua in merito

Senza alcun dubbio il gossip più rovente e chiacchierato dell’estate è stato quello sul presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, che avrebbe causato la fine del matrimonio tra il ballerino e Belen Rodriguez. Naturalmente fin dal primo momento i diretti interessati hanno smentito categoricamente il pettegolezzo, e la stessa showgirl argentina ha negato il presunto affaire, parlando anche del suo legame con la conduttrice Mediaset. Quest’ultima nel mentre sarebbe, sempre secondo le varie dicerie, in crisi con suo marito Paolo Calabresi Marconi, e per questo qualche giorno fa è stata costretta ad intervenire, smentendo anche questi ultimi gossip. Adesso, come se non bastasse, in una lunga intervista per il nuovo numero del settimanale Chi, la Marcuzzi commenta apertamente le voci sul presunto flirt con De Martino, affermando:

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede. Forse perché è più stuzzicante”.

Per di più Alessia Marcuzzi ha anche voluto fare chiarezza sul rapporto con suo marito Paolo Calabresi Marconi, smentendo le voci su una presunta crisi. La conduttrice sarebbe infatti in piena armonia col suo compagno di vita, col quale è sposata da ben sei anni, e nulla sembrerebbe scalfire la loro armonia. Ecco dichiara la Marcuzzi a riguardo:

“Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente. Nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo. Perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.

Come se non bastasse Alessia Marcuzzi ha anche parlato dell’addio a L’Isola dei Famosi, svelando perché ha deciso di lasciare una volta per tutte il reality. Andiamo a scoprire le sue parole.