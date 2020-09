1 A seguito della squalifica di Fausto Leali dal GF Vip, Luca Vismara lancia dure accuse ad alcuni ex isolani. Ecco quello che è accaduto e le parole del cantante

Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio Luca Vismara. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha infatti avuto modo di prendere parte al reality di Canale 5, mettendosi in gioco senza filtri e senza strategie. I suoi modi di fare e la sua schiettezza però non sempre lo hanno premiato. Alcuni dei concorrenti del programma infatti hanno spesso duramene attaccato Luca, che nel mentre non hai mai perso occasione per difendersi e per dire la sua. Così quando Vismara alcune ore fa ha assistito alla squalifica di Fausto Leali dal Grande Fratello Vip 5, per aver pronunciato la N Word, il cantante è esploso sui social, attaccando duramente alcuni ex isolani.

Luca Vismara ha infatti ricordato alcuni episodi di bullismo avvenuti nel corso della trasmissione, che tuttavia sono rimasti impuniti. L’artista ha fatto i nome di Ghezzal, Riccardo Fogli e di Jeremias Rodriguez, che come sappiamo più volte si sono scontrati con l’ex volto di Amici a L’Isola dei Famosi. Queste le forti dichiarazioni di Vismara:

“Ghezzal mi ha dato del ‘ricch**ne’ venendomelo a dire a 1 centimetro dal volto, Fogli me ne ha dette di ogni e ha chiamato ‘zoc**la’ Ariadna Romero, Jeremias mi voleva far menare a Milano. Nessuno di loro è stato squalificato. Too much. Aggiungo. Il filmato di Fogli non risulta visibile sul sito dell’isola. Quella puntata in cui l’ha detta è stata tolta tempo dopo, ma ci sono degli screen”.

