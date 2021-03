Primo appuntamento 5 anticipazioni dodicesima puntata: un vichingo poligamo in cerca d’amore

Primo appuntamento 5 anticipazioni dodicesima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua dodicesima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nell’undicesima puntata? Federico e Diane sono stati molto bene, lui avrebbe voluto proseguire la conoscenza, ma lei non ha trovato quello che cercava per una relazione. Oggi si sentono spesso sui social ed entrambi hanno trovato qualcuno. Niente da fare nemmeno per Moira e Davide, lui aveva una curiosità di continuare, ma a lei non è piaciuto. Non si sono più visti né sentiti e sono entrambi ancora single. Anna e Carlo Alberto, invece, sono rimasti reciprocamente soddisfatti l’uno dell’altra e hanno deciso di passare un po’ di tempo insieme. Si sentono spesso, per lui la lontananza non è un problema e presto andrà a trovare in attesa di fare una crociera. Infine anche Sofia e Samuele sono stati bene e hanno voluto rivedersi. Oggi sono una coppia a tutti gli effetti e hanno trovato l’uno nell’altra una persona davvero speciale.

Si arriva così alla dodicesima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Prima di tutto ci ritroveremo davanti ad un vero e proprio vichingo che si definisce poligama. E incontrerà una ragazza davvero molto inquadrata e precisa. Una coppia omosessuale, invece, cercherà l’amore e la scintilla a primo impatto. Poi un medico e un’infermiera avranno modo di conoscersi, mentre una mamma che ha riscoperto la sua femminità incontrerà un uomo che dice di cambiare ogni giorno l’età che si sente.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 dodicesima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti della dodicesima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Matteo e Riccardo. Matteo ha 27 anni e vive a Trento. Ha una grande passione per la moda e ha partecipato a vari concorsi. Quando ha vinto il primo titolo è stato massacrato sui social e ci è rimasto molto male. Di sé dice di essere una persona molto libera e a tal proposito non ha mai nascosto la sua omosessualità. Riccardo ha 34 anni e viene da Cagli, nelle Marche. Nella vita lavora come cameriere, ma prima faceva il pescivendolo in un supermercato. In amore vorrebbe provare la grande scintilla che già aveva provato nella prececente relazione.

La seconda coppia è formata da Davide e Federica. Lui ha 35 anni, viene da Bologna ed è un medico. Dice di sentirsi un sedicenne e di conseguenza si comporta così, in modo un po’ fanciullesco. Ha molti piercing e il primo lo ha fatto ad 8 anni. Lei ha 31 anni, è di origini napoletane, ma vive a Bologna, città in cui lavora come infermiera. È affascinata dai medici. È molto socievole e ha tanti amici maschi

Le anticipazioni della dodicesima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Tommaso ed Enrica. Lui ha 23 anni ed è laureato in arti figurative. È un appassionato di Vichinghi e della loro epoca. A tal proposito, vorrebbe trasferirsi in Noervegia perché la sente la sua patria e ci va tutti gli anni in vacanza. Dice che la sua corrente spirituale e filosofica è il paganesimo, per lui è un modo per sentirsi più in armonia con la natura che lo circonda. In amore ha una mente molto aperta, anche sul fatto della poligamia. Lei ha 20 anni ed è una cuoca. si definisce molto puntigliosa, testarda, precisa e maniacale. Il suo ragazzo ideale deve incuriosirla, travolgerla, renderla se stessa e anche di più. Se lo immagina intelligente, acculturato, ambizioso, insomma un vero principe, come quello de La Bella e la Bestia.

La quarta coppia è invece formata da Susanna e Massimo. Lei ha 44 anni, viene da Binasco (in provincia di Milano) e fa la receptionist. Ha 3 figli e il suo lavoro le permette di passare del tempo con loro. Lui viene dalla provincia di Bergamo ed è un imprenditore edile. Dice di non aver mai avuto storie d’amore vere, si sente comunque una perdona matura.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della dodicesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il dodicesimo episodio è in onda martedì 30 marzo.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

