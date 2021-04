Primo appuntamento 5 anticipazioni quattordicesima puntata: un’aspirante astronauta in cerca dell’amore

Primo appuntamento 5 anticipazioni quattordicesima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua quattordicesima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella tredicesima puntata? Lavinia e Giovanni si sono piaciuti e hanno deciso di continuare la serata. Oggi continuano a sentirsi e frequentarsi. Per quanto riguarda Ylenia e Alessandro, lui avrebbe voluto conoscerla fuori dal programma, ma lei no. E non si sono più visti né sentiti. Anche per la gemella Asia non è andata a buon fine l’uscita con Marco. E anche in questo caso non si sono più visti né sentiti. Infine Teresa e Laura si sono pisciute e hanno deciso di continuare. Si stanno vedendo, ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione.

Si arriva così alla quattordicesima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni?

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 quattordicesima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti della quattordicesima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Mattia e Zeudi. Lui ha 32 anni, viene da Venezia e nella vita fa l’illustratore nel campo dell’abbigliamento. Disegna sin da quando è bambino. È single da tre anni, durante i quali ha avuto varie esperienze di conoscenza, ma mai storie serie. Lei ha 26 anni e vive a Brescia. Nella vita lavora come curatrice dell’immagine dei negozi. È single da un paio di anni. Si definisce una sognatrice, ha una visione delle cose molto personale e ricerca sempre emozioni forti.

La seconda coppia è formata da Andrea e Alessia. Lui ha 33 ani, è di Roma e nella vita fa il tassista. Non ha mai avuto storie d’amore serie, ma solo relazioni di pochi mesi. Cerca una ragazza che lo colpisca al primo sguardo. Lei ha 29 anni ed è di Roma. È single perché non ha trovato ancora un ragazzo che faccia per lei. Il suo sogno è quello di lavorare nella pasticceria

Le anticipazioni della quattordicesima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Livio e Ornella. Lei ha 54 anni, viene da Napoli ed è un’imprenditrice. Si definisce una single incallita, da circa 20 anni, e lo è perché secondo lei oggi p difficile trovare un uomo che corrisponda a quello che lei cerca. Cerca un uomo di sharm. Lui ha 58 anni, viene da Roma ed è maestro di tennis. Tra le sue passioni c’è l’attività sportiva, la musica e il teatro. È single da pochi mesi ed è un tipo molto sincero, leale, simpatico e socievole. Inoltre si definisce un bravo corteggiatore.

La quarta coppia è invece formata da Celeste e Nico. Lei ha 20 anni ed è studentessa di astronomia. La sua passione per le stelle è iniziata da quando era piccola e le piacerebbe andare nello spazio. A livello sentimentale, non ha mai avuto relazioni. Lui ha 24 anni e viene da Lariano. Nel tempo libero è uno sviluppatore di effetti per la realtà aumentata. Si definisce nerd, ma con tanta voglia di vivere la vita vera. È single da due anni e cerca una persona che sia una continua sorpresa.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della quattordicesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il quattordicesimo episodio è in onda martedì 13 aprile.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

