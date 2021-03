Primo appuntamento 5 anticipazioni tredicesima puntata: due gemelle per un’uscita a quattro

Primo appuntamento 5 anticipazioni tredicesima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua tredicesima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella dodicesima puntata? Tommaso ed Enrica, nonostante le diversità, si sono trovati e hanno deciso di continuare la conoscenza. Si stanno continuando a setnire e hanno instaurato una relazione aperta, sperando di trovare qualcuno per sperimentare il poliamore. Matteo e Riccardo sono stati bene e hanno voluto rivedersi, ma solo a livello di amicizia. Ad oggi sono ancora molto amici. Per Federica e Davide in lei non è scattato nulla, anche se si è trovata bene e lo ha reputato una bella persona, quindi gli ha proposta un’amicizia che lui ha accettato. Non si sono però più visti né sentiti. Infine Susanna e Matteo hanno deciso di darsi un secondo appuntamento. Si sono sentiti per un breve periodo, ma poi non è scattato nulla.

Si arriva così alla tredicesima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Prima di tutto avremo due sorelle gemelle che avranno un’uscita a quattro. Le due hanno gusti diversi dal punto di vista caratteriale e quindi si troveranno di fronte due ragazzi diversi. Chi uscirà con chi? Due ragazze molto esigenti, invece, avranno modo di conoscersi. Scatterà l’amore? Infine una donna single da 10 anni vuole vedere se è giunto il momento di far entrare qualcuno nella sua vita.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 tredicesima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti della tredicesima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Lavinia e Giovanni. Lei ha 52 anni, viene da Milano e nella vita vende profumi. Dice di essere una persona molto limpida, è proprio come si mostra. È single da 10 anni, perché non le enteressava avere una relazione. Inoltre dice che, tutto sommato, sta bene con se stessa. Lui ha 56 anni e lavora come cameriere. In una relazione è una persona che ride molto e spera di trovare qualcuno che lo colpisca molto.

La seconda coppia è formata da Teresa e Laura. Teresa ha 35 anni, viene da Milano e nella vita gestisce un locale. Si definisce una persona pignola, precisa, matematica, calcolatrice, per lei deve essere tutto perfetto. Pensa di essere single perché è una persona molto esigente, però vuole amare e dà tanto. Laura ha 30 anni, viene da Brescia e lavora in uno studio di architettura. Dice di essere una persona molto empatica e riesce a mettere a proprio agio le persone. È però anche molto severa con se stessa. Non trova l’amore perché è molto esigente e tende a selezionare tanto.

Le anticipazioni della tredicesima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Asia e Marco. Lei ha 21 anni, è di Forlì e si è presentata nel programma insieme alla sorella gemella Ylenia. Proprio con la sorella vive in simbiosi, le pazzie le fanno insieme. È una persona molto responsabile e pacata. In amore è una persona chiusa e un po’ diffidente. Lui ha 26 anni, viene da Roma e nella vita è un barman. Dice di essere una persona che non cerca niente, ma prende tutto quello che viene

La quarta coppia è invece formata da Ylenia e Alessandro. Lei ha 21 anni, è di Forlì ed è venuta nel programma con la sorella gemella Ylenia. Legatissime, vivono praticamente in simbiosi e dice che l’una è la parte migliore dell’alatra. Si definisce, a differenza della sorella, una vera casinista. In amore è molto aperta e “credulona”, dice infatti di non accorgersi se qualcuno la prende in giro. Lui ha 29 anni, è di Livorno ed è receptionist nell’hotel di famiglia. È un ragazzo estroverso e sicuro di sé, infatti si reputa un bel ragazzo. È single da 5 anni, ma ha avuto molte frequentazioni.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della tredicesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il tredicesimo episodio è in onda martedì 6 aprile.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni su Primo appuntamento 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.