Primo appuntamento 5 anticipazioni quindicesima puntata: torna Silvia “glitter a colazione” e incontra Mr “ce la faremo”

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua quindicesima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella quattordicesima puntata? Mattia e Zeudi hanno riscontrato molti punti in comune, si sono molto piaciuti e hanno deciso di rivedersi. Oggi si frequentano a distanza, ma lei ogni tanto va a trovarlo a Milano. Andrea e Alessia, invece, hanno deciso di rivedersi nel caso solo come amici. Ma non si sono più rivisti né sentiti, a parte qualche messaggio social. Per Livio e Ornella l’appuntamento è andato davvero male e quindi hanno chiuso. Non si sono né rivisti nè sentiti. Infine Celeste e Nico si sono piaciuti e sono stati bene, così hanno scelto di rivedersi. Oggi si frequentano ancora.

Si arriva così alla quindicesima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Per prima cosa c’è un grande ritorno. Vi ricordate di Silvia, quella che “mangia glitter a colazione”? Ecco, incontrerà per l’appuntamento al buio Mr. quarantena, meglio conosciuto come “Ce la faremo!”, il cui video è viventato virale sui social. Poi avremo l’incontro tra una ragazza, alla quale un terribile incidente ha cambiato la vita, e un ragazzo che ha difficoltà a fare il primo passo. E ci saranno altre due cene tra single.

Chi sono i protagonisti della quindicesima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Sara e Simone. Lei ha 25 anni e viene da Asti. La sua grande passiome è la scrittura, si definisce una persona introversa, quindi le viene più facile scrivere che parlare. Inoltre questa passione è soprattutto venuta fuori dopo aver subito un incidente. È una persona che cerca di studiare chi si trova di fronte e quindi cerca di capire da un primo sguardo se potrebbe essere capace di sostenere un dialogo. Lui ha 27 anni, viene da Milano e nella vita è geologo. Cerca l’amore ma dice che è una persona che fa fatica a buttarsi, a fare il primo passo.

La seconda coppia è formata da Chiara e Francesco. Lui ha 42 anni, viene da Roma ed è una persona dsvvero estrosa e creativa. Si reputa un artista perché suona, canta, dipinge, scrive canzoni, poesie e crea sculture. Ama suonare la chitarra e la porta sempre con sé. Si definisce eclettico e multitasking. Cerca qualcuno che sappia dare e ricevere quello che lui è, ha voglia di dare tanto e ricevere. Lei ha 40 anni e nella vita fa tante cose, ma ciò che la rispecchia di più, dice, è fare la pin-up. Per lei è un modo di essere: provocante ma mai volgare. Le piace essere corteggiata e mettere i bastoni tra le ruote mentre lo fanno.

Le anticipazioni della quindicesima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Silvia e Fabio. Lui ha 37 anni, fa l’autista ed è diventato famosissimo sul web per il video, in pieno lockdown, in cui urlava dal terrazzo “Ce la faremoooo!”. Si definisce una persona di natura molto ottimista e gli piace condividere questo ottimismo con le persone. Lei ha 31 anni ed è la famosa Silvia “glitter” ormai presenza fissa del programma e mai fortuna in amore.

La quarta coppia è invece formata da Riccardo e Rosalie. Lui ha 51 anni, è di Milano e nella vita è un avvocato. Tra le sue passioni ci sono il tennis, la barca a vela, il golf e scia nella stagione invernale. Si definisce una persona molto simpatica e che fa divertire e anche che piace alle donne. È separato da tre anni. Lei ha 42 anni ed è impegata in un’azienda tessile. Le sue passioni sono la moto, i tatuaggi e gli amici. Per lei la moto è uno stile di vita. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha 13 e dice che sono abbastanza impegnativi. Si definisce una donna estremamente indipendente, sa cosa vuole e soprattutto cosa non vuole. È single da 5 anni e adesso vuole rimettersi in gioco.

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della quindicesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il quindicesimo episodio è in onda martedì 20 aprile.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

