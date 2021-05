1 Le cause della morte del Principe Filippo

Lo scorso 9 aprile il mondo ha ricevuto la sconvolgente notizia dalla morte del Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni. Il consorte della Regina Elisabetta si è spento nel Castello di Windsor, dove viveva da alcuni anni a seguito del ritiro a vita privata. A quel punto milioni di persone si sono unite nel ricordare con affetto il Duca di Edimburgo, che è sempre stato uno dei membri più amati della Royal Family. Successivamente il 17 aprile si sono svolti i funerali di Filippo. La cerimonia, che è stata trasmessa in mondovisione, è stata riservata a soli 30 membri della Famiglia Reale. A prendere parte alla funzione sono stati dunque solo i parenti più stretti del Principe.

A tornare a Londra in occasione dell’ultimo saluto al Duca è stato anche il Principe Harry, che ha così avuto modo di incontrare la sua famiglia dopo più di un anno di lontananza. Milioni di telespettatori in tutto il pianeta hanno naturalmente seguito l’evento, e anche sui social in molti hanno ricordato con affetto il consorte di Sua Maestà.

Qualche ora fa così Buckingham Palace con un annuncio ufficiale ha svelato le cause della morte del Principe Filippo. Come si legge sul certificato di morte, che è stato reso pubblico ieri pomeriggio e che porta la firma di Sir Huw Thomas, capo dello staff medico di fiducia dei Windsor, il Duca si è spento di vecchiaia, e dunque per cause naturali.

Nonostante pochi giorni prima della sua morte fosse stato operato al cuore, e quindi in molti hanno ipotizzato che ci fossero state delle complicazioni, le condizioni di Filippo non erano così gravi da causarne il decesso. Nel mentre qualche giorno fa abbiamo scoperto anche il presunto vero motivo per cui Meghan Markle non avrebbe preso parte al funerale del Duca. Rivediamo cosa sarebbe accaduto secondo i tabloid.