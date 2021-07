1 L’omaggio del Principe George a Filippo

Nella giornata odierna il Principe George, primogenito di William e Kate Middleton, compie 8 anni, e naturalmente non sono mancati i festeggiamenti per l’erede al trono inglese. Tuttavia solo alcune ore fa si è mormorato che il Duca e la Duchessa di Cambridge quest’anno volessero tenere il bambino lontano dai riflettori, dopo quando accaduto allo stadio di Wembley durante la finale degli Europei 2020. William, Kate e George infatti come sappiamo erano presenti al match. Proprio quest’ultimo però è stato oggetto di scherno da parte di alcuni tifosi e di alcuni utenti del web. Sui social hanno iniziato a girare numerosi meme del Principe e così l’esperta reale Angela Levin ha fatto sapere al Daily Mail che i Cambridge non avrebbero pubblicato la foto ritratto in occasione del suo compleanno, così come accade ogni anno. Queste le dichiarazioni della Levin in merito:

“Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”.

Tuttavia poche ore fa, prima dello scattare della mezzanotte, sui social dei Cambridge è apparsa la tradizionale foto ritratto, in occasione dell’ottavo compleanno del Principe George. I più attenti hanno notato che nell’immagine William, Kate e il loro bambino hanno voluto omaggiare in qualche modo il Principe Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile all’età di 99 annui. Nello scatto infatti vediamo l’erede al trono sorridere all’obiettivo mentre siede sulla parte anteriore di un fuoristrada. Proprio questo tipo di vetture erano tra le preferite del Duca di Edimburgo, e naturalmente al web non è sfuggito questo dettaglio.

Nel mentre qualche giorno fa, a seguito del comportamento dei tifosi inglesi alla finale degli Europei 2020, il Principe William è intervenuto dicendo la sua in merito. Rivediamo le sue parole.