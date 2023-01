NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2023

Il nuovo retroscena del Principe Harry

Oggi esce in tutto il mondo Spare, l’autobiografia scandalo del Principe Harry, che rivela alcuni segreti scottante sulla Royal Family inglese. Negli ultimi giorni come sappiamo sono emerse alcune anticipazioni su questo romanzo bomba, che sta facendo discutere. All’interno delle sue memorie infatti il Duca di Sussex attacca non solo suo fratello William, ma anche suo padre Re Carlo, la Regina consorte Camilla e Kate Middleton. Protagonista centrale dell’opera è senza dubbio Lady Diana, e non mancano interessanti rivelazioni, come quando ha contattato una medium per mettersi in contattato con sua madre. Nelle ultime ore tuttavia è emersa una nuova anticipazione. Il Duca ha infatti rivelato un retroscena inedito legato al matrimonio di William e Kate.

Oltre a raccontare che il suo ruolo di testimone era solo di facciata, il Principe Harry ha svelato che alle nozze di suo fratello aveva il pene congelato! Ma cosa è accaduto e cosa ha rivelato il Duca? Andiamo a scoprirlo. Poche settimane prima del matrimonio reale, Harry aveva preso parte a una spedizione al Polo Nord a scopo di beneficenza. In quella circostanza il suo corpo fu messo a dura prova dalle temperature, che causarono anche il ritardo del volo per il rientro in Inghilterra, per via della rottura di un ghiacciaio. Stando a quanto raccontato, il Principe riuscì a tornare a casa giusto in tempo per la festa pre-matrimoniale di William. Proprio durante la serata Harry raccontò di quanto accaduto al Polo Nord, e in merito si legge:

“Mio papà era molto interessato e comprensivo per il disagio delle mie orecchie e delle mie guance morsicate dal gelo. Ma mentre le orecchie e le guance stavano già guarendo, il pene no. Era ancora completamente congelato. Stava diventando sempre più un problema di giorno in giorno”.

A quel punto il Principe Harry ammette che il suo problema è persistito anche nel giorno del matrimonio di William e Kate. Ma non solo. In seguito per risolvere la situazione è stato costretto a visitare un dottore, iniziando così una cura.