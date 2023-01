NEWS

Andrea Sanna | 10 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’attacco di Sonia Bruganelli

Al Grande Fratello Vip ieri sera ha fatto il suo ritorno Sonia Bruganelli. L’opinionista, infatti, per due settimane non è stata presente a causa delle vacanze natalizie. È stata però ben sostituita dal duo formato da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli (entrambi conduttori del GF Vip Party).

Durante l’appuntamento di ieri sera Sonia Bruganelli ha detto chiaramente a Luca Onestini cosa pensa di lui. Secondo la moglie di Paolo Bonolis, infatti, il vippone in breve tempo avrebbe avuto un cambio d’atteggiamento notevole che, a suo dire, non giova al suo percorso nel reality:

“Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, perché hai portato allegria ecc. Poi a un certo punto hai switchato e hai completamente cambiato registro. Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana. E ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, voi vi mettete lì e parlate in spagnolo, non si sa perché. Non è vero? Ma come non è vero? Posso parlare?”.

Sonia Bruganelli ha chiesto nuovamente la parola poiché interrotta da Oriana Marzoli che smentiva le sue parole. A seguire rivolgendosi ancora al vippone, l’opinionista ha detto: “Anche perché io non ho precedenti con te, non siamo stati fidanzati perché potresti essere quasi mio figlio, non ti ho tradita e non sono stata tradita. Quindi non puoi dire che sto rosicando. Quello che dico è perché lo penso e perché lo vediamo!”.

In seguito Sonia Bruganelli ha aggiunto ancora: “L’ultima cosa e poi chiudo, tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”.

Quando Luca Onestini ha domandato se, a detta sua quindi avesse ragione Dana sul suo conto, l’opinionista non ha avuto dubbi: “Ha ragione Dana quando ti dà del pagliaccio? Sì, perché quando tu parli sai la sigla che parte?”, ha domandato Sonia Bruganelli per poi intonare la musichetta tipica del circo: “I cantastorie, racconti un sacco di fandonie, di stupidaggini”.

Insomma dopo Soleil Sorge anche Sonia Bruganelli non sembra essere convinta dei suoi atteggiamenti.